TPBL／米勒腦震盪、莫爾曼爆血 戰神總經理爆氣：希望裁判保護球員

台北台新戰神隊今天守護主場失利，以76：96敗給高雄全家海神隊，賽後總經理林祐廷爆氣點名裁判吹判問題，他說：「被罰款是一回事，希望裁判能好好保護球員。」

戰神洋將米勒昨天對戰福爾摩沙夢想家隊的第三節爭搶籃板時受傷，賽後經檢查有輕微腦震盪狀況，今天無法出賽；另名洋將莫爾曼今天又被打到臉部，嘴巴流血接受治療無法出席賽後記者會，讓林祐廷選擇賽後為球員發聲。

「為什麼裁判不做任何事？我再不發聲，影響的是球員生涯，我比較在乎球員安全，裁判該幫忙保護球員。」林祐廷強調，今天不只莫爾曼受傷，王律翔也有被「扯下來」的情形，先前已經有球員（新竹御嵿攻城獅隊盧冠軒）因為受傷整季報銷，米勒昨天被打到後也出現沒意識30秒的狀況，這些情況裁判不會放畫面，會讓球員在「很危險」的情況下出賽。

海神教頭費雪先前就曾點名TPBL裁判問題，今天換林祐廷開砲，他說：「被罰款是一回事，希望裁判能好好保護球員。」他表示能接受裁判誤判，但有幾球是非常危險的動作，像米勒受傷可能影響後面多場比賽，球員在危險情況下出賽也會無法安心打球，盼聯盟和裁判正視問題。

戰神4月已經進行5場比賽，本周更迎接5天3戰考驗，許皓程坦言今天進攻端不夠流暢，「我們知道海神非常強悍，身體接觸非常多，有提醒球員特別小心，打得更積極，比賽過程因為專注防守上，沒有把進攻做好，怎麼修正進攻流暢性，不管和Ray（麥卡倫）或外籍選手要繼續溝通。」

今天攻下戰神次高19分的麥卡倫提到，今天絕對是很辛苦的一戰，充滿肢體接觸，不過從中學習，自己也會回去看影片找出問題，將專注力放在下周三和龍頭新北國王隊的比賽。