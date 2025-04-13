TPBL／批評完裁判率隊止敗 海神教練：希望5萬罰款能有正向改變

近期吞下3連敗的高雄全家海神隊，今天北上踢館拿台北台新戰神開刀，上半場胡瓏貿和于煥亞就有兩位數得分，助隊取得兩位數領先，下半場也一路維持優勢，最終以96：76止敗，第16勝到手，維持住聯盟第3的排名。

戰神昨天在低比分焦土戰擊敗福爾摩沙夢想家，但今天手感仍沒回溫，靠洋將莫爾曼投進底角壓哨三分彈，首節打完才將比分追到16：25。

第二節戰神一度將差距縮小到36：38，但接續3分鐘只有麥卡倫罰球拿下2分，讓海神打出13：2的節末攻勢，半場打完領先擴大到51：38。

海神第三節除有洋將威勝發揮，蘇文儒單節也有2記外線進帳，持續維持兩位數優勢，第四節邱子軒、呂威霆和林任鴻都在外圍開砲，最終就以20分差距收下勝利。

4月首勝到手，海神教練費雪對球隊今天表現感到滿意，尤其對手單周3戰，洋將米勒昨天又有腦震盪狀況、今天沒上場，讓海神把握住今天勝利。

費雪前一場因批評裁判遭聯盟罰款5萬台幣，中華籃協也發文「針對特定外籍人士之不當言行，本會將依據『外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準』第43條，作為未來是否協助出具工作證推薦函之參考依據」，不過費雪今天強調，自己已經是有資歷的教練，也很喜歡台灣籃球環境，「這裡有很好的球迷，很好的場館，籃球環境可以發展的更好，前提是很多事情需要做正向的改變。」

費雪強調，事情有一體兩面，可以多往正向去看，「或許這5萬元罰款可以改變些什麼。」