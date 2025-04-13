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亞洲盃女籃／正妹隊長狂飆外線 中華隊資格賽告捷搶下門票

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃鈴娟(中)。截圖自Double Pump女子籃球誌IG拍攝畫面
黃鈴娟(中)。截圖自Double Pump女子籃球誌IG拍攝畫面

目標重返亞洲盃一級（Division A）的中華女籃隊，今天完成第一階段任務，亞洲盃二級（Division B）東亞區資格賽以79：43大勝地主蒙古隊，2戰全勝搶下二級門票，朝二級登頂、回到一級舞台的設定前進。

面對地主，中華隊隊長黃鈴娟開賽第一個出手就飆進外線，副隊長林文佑也加入輸送長城砲火行列，加上中鋒蕭豫玟補籃得手、禁區打進，中華隊開賽不到2分半就打出一波12：3強攻，黃鈴娟接續再連進2記三分彈，加上壓哨投進單節第4記外線，率隊取得27：10領先。

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黃鈴娟首節三分球8投4中轟下14分，一人得分就超過蒙古全隊；第二節中華隊換廖瑋晴連投帶罰連拿4分，彭曉彤追加三分彈後2罰1中，中華隊影先持續擴大，半場打完擴大優勢到48：18。

第三節中華隊手感降溫，單節只有14分進帳，不過仍帶著62：32的安全領先進入決勝節，最終就以79：43拿下勝利。

點點開花的中華隊隊長黃鈴娟今天三分球14投6中轟下全場最高21分，蕭豫玟13分、7籃板，林文佑也有10分入袋，率中華隊一路領先到最後。

中華隊在「3搶1」的東亞區資格賽先以92：47大勝香港隊，今天再輕取香港，搶下唯一的正賽資格；二級正賽今年和一級同樣在中國深圳舉行，日期尚未公告。

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