JHBL／基隆銘傳國中奪男女籃雙冠 幕後功臣「冠軍教練」背景曝光

基隆市銘傳國中男女籃球隊昨晚（12日）在國中乙級籃球聯賽（JHBL）大放異彩，雙雙奪得全國冠軍，幕後的功臣就是有「冠軍教練」之稱的徐偉勝，他帶領女籃首度獲得聯賽冠軍，締造學校的歷史佳績；男籃則獲得三連霸且為六年第五冠，奠定聯賽的王者地位。徐透過扎實訓練、貫徹紀律，帶領球隊成為JHBL常勝軍。

昨晚板橋體育館基隆加油團喊聲震天，氣氛非常嗨，這次男女籃冠軍均由銘傳奪得，且最終結果都是大比分戰勝對手，可說是聯賽罕見紀錄，最終比分為女籃以77:55打敗台中市忠明國中，贏得冠軍；男籃則以69:52擊敗桃園市自強國中，持續鞏固聯賽的銘傳王朝。

去年封王時，球員在球場把教練徐偉勝高高舉起，師生笑開懷畫面令人印象深刻。

徐偉勝打過世大運和職籃，11年前回母校當體育老師和籃球教練，透過扎實訓練、貫徹紀律，帶領球隊成為JHBL常勝軍，被封為「冠軍教練」。

徐偉勝身高198公分，是學生眼中的「長人」，他升國中那年已182公分，國中開始打籃球，大學畢業後，曾加盟裕隆、台灣大（富邦前身）和台銀籃球隊，成為職業球員。2014年回母校銘傳國中當體育老師，隔年擔任籃球隊教練。銘傳國中籃球隊先前曾在JHBL乙級拿過一次第4名，經過徐偉勝訓練，在106學年JHBL乙級拿下亞軍。

「球隊要走得長久，選手銜接不能斷層。」徐偉勝說，經他調整訓練和調度計畫後，銘傳籃球隊在108學年首次奪冠，隔年二連霸。110學年度落居第4名，111學年重返榮耀，今年更締造空前佳績。

徐偉勝說，以前在學校打球時，認為當教練很輕鬆，哨子「嗶」一聲，球員就得跑個半死。他當教練後才知道不輕鬆，安排訓練、選手銜接和升學、規畫比賽、應變對手招術，稱職的教練要處理的事情非常多。

副市長邱佩琳全程坐鎮加油，她說，銘傳國中男、女籃由教練徐偉勝帶領，持續展現驚人的實力和穩定性。男籃連續6年拿下5座JHBL乙級聯賽全國冠軍，並在8年內7次闖進全國決賽，成為JHBL乙級聯賽的常勝軍；女籃除徐偉勝指導外，去年更有助理教練林孟旻加入，讓銘傳女籃勇奪成隊以來首座JHBL乙級聯賽全國冠軍，為基隆市熱愛籃球運動的女球員們帶來巨大鼓舞，證明只要堅持努力，皆能創造佳績。