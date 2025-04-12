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PLG／領航猿卡總批冠軍賽程遭操弄 聯盟：2球團都同意

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿總教練卡米諾斯。圖／PLG提供
領航猿總教練卡米諾斯。圖／PLG提供

PLG聯盟戰績龍頭桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯，在今天作客高雄鋼鐵人主場的賽事後，於賽後記者會上公開批評領航猿冠軍賽賽程安排遭到操弄，對於卡米諾斯的說法，PLG聯盟在晚間發出聲明強調，領航猿與富邦勇士總冠軍賽對戰組合的賽程，是經過兩球隊與聯盟討論數月的結果，也經過兩球團同意。

PLG例行賽將在明天封關，聯盟也在日前公告季後賽賽程，當時聯盟也宣布，已經晉級冠軍賽的領航猿，如冠軍賽對手為勇士，總冠軍賽將於5月2日開打，由於桃園巨蛋檔期因素，經領航猿、勇士、聯盟三方協調之後，領航猿同意這個系列賽前2場將從勇士主場臺北和平籃球館開打，主場配置為「2-2-1-2」，領航猿將有第3、4、6、7戰的主場。

不過對於領航猿雖然仍保有4場主場，但卻無法在系列賽前兩戰就先掌握主場優勢，領航猿總教練卡米諾斯也在今天賽後開砲，直言賽程安排遭到操弄，也對於這樣的決定感到失望。

對於卡米諾斯的批評，聯盟晚間則是對此發出聲明，強調關於領航猿、勇士這個總冠軍賽對戰組合的賽程，聯盟、領航猿、勇士三方已經討論數個月，目前的賽程規劃已經是協調後的最大共識，此賽程安排也是2個球團都同意的，而非聯盟能操控的結果，「絕對尊重且配合季後賽球隊的要求，且持續溝通、協調當中。」

PLG 桃園璞園領航猿 籃球

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