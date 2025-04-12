PLG／伯朗飆28分 領航猿痛宰鋼鐵人

台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天靠著伯朗攻下28分，以116比76痛宰高雄鋼鐵人，在迎接總冠軍賽之前，將先備戰亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽。

領航猿今天作客高雄市立高雄高級中學出戰鋼鐵人，兩隊首節不相上下，戰成22比22平手，領航猿次節火力升級，伯朗（Alec Brown）連續命中三分，開啟一波16比0猛攻，半場打完取得59比40領先。

領航猿第3節次節多點開花，單節再轟下30分，將領先擴大至24分，也讓比賽提前定調。

不過，第3節還爆發一段插曲，領航猿的白曜誠在還剩4分14秒切入上籃起跳後，撞上鋼鐵人的劉承彥，失去平衡後重摔在地，隨後退場休息。

領航猿一哥盧峻翔今天休兵，伯朗攻下全隊最高28分、外加9籃板，布依德（Julian Boyd）貢獻18分，林子洧斬獲12分。至於鋼鐵人的艾賽亞（Isaiah Briscoe）拿下28分、9助攻，但也出現7次失誤，球隊吞下本季第21敗，勝場數依舊停留在2場。

領航猿在拿下這一勝後，例行賽以18勝6敗作收，將直接前進5月初登場總冠軍賽，對手將是先在季後賽首輪交鋒的台北富邦勇士、台鋼獵鷹之間贏家。

不過，領航猿在那之前，4月底將先在新莊體育館展開3場亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽主場賽事。

林子洧接受轉播單位訪問時表示，教練賽前告訴大家，這場比賽是很好練習，防守策略有特別針對東亞區資格賽球隊進行演練，考量馬來西亞、印尼隊中有很好的控球得分手，今天對艾賽亞進行包夾，也是預先演練的一部分。