TPBL／林書豪等三主力缺陣 國王仍退攻城獅收8連勝

TPBL戰績龍頭新北國王今天在主場迎戰新竹御嵿攻城獅，在林書豪、林書緯、李愷諺3名後場主力球員皆未出賽的情況下，儘管國王上半場還與攻城獅拉鋸，但靠著第三節單節投進5顆三分球豪取37分，最終就以111：100收下8連勝，繼續穩坐龍頭寶座。

前一次輸球已經是3月初的國王，在近期拉出一波7連勝後，與第2名的夢想家賽前已經來到5.5場勝差，而今天他們則是在主場迎戰戰績墊底的攻城獅，不過賽前國王球團也臨時宣布，林書豪在熱身後因為背部不適，經球團評估將不出賽的消息，加上李愷諺、林書緯也都缺陣，國王一口氣少了3名主力後衛。

上半場攻城獅在努利、米克斯和高國豪輪番開砲下，一度取得6分領先，不過國王不僅三洋將手感逐步加溫，本土球員也加入三分線砲轟行列，上半場打完國王也保有2分領先。

易籃後國王持續多點開花的攻勢，在第三節就投進5顆三分球，團隊8人有得分紀錄，單節拉出37：28的攻勢，其中老將洪志善在下半場個人就砍進3顆三分球拿下9分，簡祐哲也投進2顆三分球進帳8分，最終國王也以11分差距拿下8連勝。

國王今天以沃許本攻下26分表現最佳，曼尼高則有19分、9助攻、13籃板的準大三元數據，洪志善則是投進4顆三分球拿下13分外帶5助攻，至於攻城獅努利、米克斯今天皆有25分進帳，高國豪則拿下10分、2籃板。