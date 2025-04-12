JHBL／基隆銘傳國中女籃勇奪冠軍 創校史最佳戰績

基隆市銘傳國中女籃今晚以77比55戰勝台中忠明國中，勇奪JHBL國中乙級籃球聯賽冠軍，創校史最佳戰績。副市長邱佩琳全程坐鎮觀賽，為小將們加油打氣，見證歷史性的一刻。

銘傳國中女籃在教練徐偉勝及助理教練林孟旻的帶領下，睽違3年後再度晉級全國決賽，今晚勇奪成隊以來首座JHBL乙級聯賽全國冠軍，為基隆市熱愛籃球運動的女球員們帶來很大鼓舞，消息傳回基隆，師生相當震奮。

教練徐偉勝說，銘傳國中籃球隊員是體育班學生，每年春節期間就勤奮練習，今年對女籃隊員而言是全新的體驗，教練和隊員目標一致，就是要在聯賽中拿下冠軍。

邱佩琳表示，市重視基層體育的發展，提供基層籃球更好的環境，今年銘傳國中男女籃雙雙進入總決賽，女籃更是首度奪冠。

教育處長徐嬿立說，基隆市學校基層運動選手訓練站計畫，自114年起除田徑外，更增列了「籃球」為基層重點發展項目，致力透過更多的經費補助，持續精進學校體育設施設備。