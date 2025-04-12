TPBL／夢想家失準馬建豪稱籃框歪 雷蒙恩幽默回應

台北台新戰神隊與福爾摩沙夢想家隊今天在和平籃球館打了一場低比分焦土戰，主隊戰神全場三分球出手27次僅命中2球，夢想家雖然41投6中表現略優於戰神，但罰球出手32次只命中18球也不在水準上，賽後夢想家馬建豪也直言，罰球時感覺籃框歪歪的。

夢想家與戰神本賽季平均每場比賽能投進12顆與8.2顆三分球，分別排名聯盟第1名與最後1名，不過兩隊今天交手卻同場失準，上半場夢想家三分球出手18次此僅命中1球，戰神更是13次出手盡墨，儘管下半場夢想家慢慢找回手感共計投進5顆三分球，戰神也在比賽最後3分鐘投進2顆三分球，但兩隊整場比賽三分球出手68次僅命中8球確實低於水準。

除了三分球失準外，夢想家今天罰球命中率也僅有5成63，與平時的近7成表現有落差，前鋒馬建豪在賽後記者會上就表示，「今天其實失誤太多，空檔都有出現，但命中率、大家手感都不好，包括罰球，我們罰球從來都沒有那麼低命中率。今天都是戰術設定上會出現的空檔，出手都是好的，我在罰球時看籃框覺得有點歪歪的，多少有點影響，數據呈現的有點不科學。」

至於今天投進戰神全場兩顆三分球中其中一顆的雷蒙恩，在被問到籃框的問題時則說：「我現在的三分球命中率蠻爛的，所以我不知道誒，小馬說歪歪的，我就想說隨便，歪或沒歪，我們全部球隊都沒有進啊。」