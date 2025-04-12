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TPBL／戰神僅2顆三分球仍贏球 夢想家教頭：可怕的比賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷蒙恩今天拿下21分。圖／TPBL提供
雷蒙恩今天拿下21分。圖／TPBL提供

近期都處在連敗狀態的台北台新戰神隊與福爾摩沙夢想家隊今天在和平籃球館交手，雙方在手感不佳的情況下打了一場低比分焦土戰，上半場兩隊合計三分球出手29次僅命中1球，不過戰神靠著比賽最後階段由雷蒙恩和陳文宏投進團隊唯二的三分球，最終以72：66擊敗夢想家，終止3連敗。

戰神在近期苦吞3連敗後，戰績逐漸被排名第6名的雲豹隊追上，恐面臨無法打挑戰賽的可能性，而今天他們回到主場出戰同樣處在連敗的夢想家。戰神上半場卻是外線手感盡失，三分球12次出手全都落空，不過來訪的夢想家進攻狀況更是淒慘，整個上半場出手48次僅命中8球，命中率僅有1成67，上半場打完夢想家也僅攻下28分，以5分差距落後給戰神。

易籃後雙方依舊維持低迷進攻狀態，尤其是戰神單節再度僅有18分進帳，在前三節賽事中沒有一節得分突破20分，也給了夢想家反擊的機會，夢想家第三節靠著洋將龍查單節4投4中進帳8分的表現，幫助球隊在前三節打完追到僅剩2分差距。

第四節夢想家持續反撲，在比賽剩下7分13秒時靠著馬建豪的拋投超前比數，不過接下來夢想家的進攻再度出現當機的狀況，反倒是戰神逐漸找回進攻手感，在比賽最後3分44秒由陳文宏投進團隊第一顆三分球，隨後雷蒙恩更是補上第二顆，幫助戰神拉開差距，最終以6分差距擊敗夢想家。

戰神今天在團隊三分球出手27次僅命中2球的情況下，以雷蒙恩拿下21分表現最佳，艾力克則有16分、14籃板演出，至於夢想家則是僅有馬建豪和龍查得分上雙，且不僅三分球出手41次命中6球有失水準，就連罰球32次也丟失14球，進攻確實不在節奏上。

賽後夢想家教頭總教練皮爾曼直言這是一場可怕的比賽，馬建豪也說：「今天其實失誤太多，空檔都有出現，但命中率、大家手感都不好，包括罰球，我們罰球從來都沒有那麼低命中率。今天都是戰術設定上會出現的空檔，出手都是好的，我在罰球時看籃框覺得有點歪歪的，多少有點影響，數據呈現的有點不科學。」

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