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籃球／海神教頭費雪批裁判挨罰 籃協：將作為工作證推薦函依據

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
籃協針對高雄全家海神總教練費雪批評裁判的言論作回應。圖／TPBL提供
籃協針對高雄全家海神總教練費雪批評裁判的言論作回應。圖／TPBL提供

TPBL高雄全家海神總教練費雪在昨天與桃園台啤永豐雲豹之戰賽後，因為批評裁判層級低落，呼籲聯盟應該讓吹不好的裁判下放SBL，遭到聯盟罰款5萬元，TPBL也在今天聲明已經向籃協致歉，而籃協也透過聲明表示，對於外籍人士不當言行，未來將作為是否協助出具工作證推薦函的參考依據。

中華民國籃球協會聲明如下：

ㄧ、不論是於SBL、PLG或TPBL聯盟執法之裁判，皆須參加中華民國籃球協會所辦講習課程並經考試取得證照，且每年需依規定完成一定增能進修課程時數，每個聯盟亦定期辦理裁判精進課程，裁判皆秉持著公平、公正的態度認真執法，不容外界任意曲解或侮辱。

二、聯盟作為籃協之會員，有義務要求並約束所有、所屬成員尊重中華民國籃球環境之所有規範，如有聯盟代表不當言行傷害台灣籃球，本會有權依規定懲處聯盟。

三、針對特定外籍人士之不當言行，本會將依據「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第一款至第六款工作資格及審查標準」第43條，作為未來是否協助出具工作證推薦函之參考依據 。

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