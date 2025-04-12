TPBL／海神教頭費雪批裁判挨罰 聯盟已向籃協致歉

TPBL高雄全家海神隊在昨天作客桃園台啤永豐雲豹隊主場的賽事結束後，海神教頭費雪不僅公開批評裁判吹判尺度，甚至直言裁判層級低落，呼籲聯盟應該讓吹不好的裁判下放SBL，對此，TPBL也在今天做出裁罰，費雪將遭罰5萬元，聯盟也已主動向中華籃球協會說明並誠摯致歉。

TPBL聲明如下：

針對2025年4月11日高雄全家海神對戰桃園台啤永豐雲豹賽後記者會中，高雄全家海神總教練費雪（Mathias Fischer）於公開場合對裁判執法進行不當評論，聯盟經調閱影片後，並依據聯盟賽事規章第五章第一條第三點「對外於記者會、社群媒體或任一公眾場合發表影響本聯盟形象之不當言論者」之規定，決議如下：

一、處分內容

費雪總教練公開言論違反聯盟賽事規章，處以新台幣50,000元罰款。

聯盟重申，教練與球隊人員如對裁判執法有異議，應依正式程序向聯盟提出申訴，避免於公開場合不當發言影響聯盟裁判公信。

二、對裁判制度之持續強化

聯盟一直以來持續關注並強化裁判培訓制度，並於例行賽、季後賽期間安排內部檢討與評分機制，以提升判決品質與比賽公平性。聯盟尊重各方對賽事品質的建議，未來亦將持續邀集專家學者與球隊代表，檢視制度、優化流程。

三、向中華民國籃球協會致歉

對於本次事件對籃球環境所造成之影響，聯盟已主動向中華民國籃球協會進行說明並表達誠摯歉意，未來亦將持續與籃協保持密切合作，共同維護台灣籃球環境的專業與正向發展。

聯盟再次呼籲各球團教練、球員與相關人員共同遵守賽事規範和共同建立的聯盟規章，為球迷帶來高品質比賽的同時，維護籃壇秩序與尊重。