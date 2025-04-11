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TPBL／高錦瑋扭傷後變更準 雲豹4分差本季首勝海神

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
高錦瑋（右）在第四節一度扭傷倒地，不過在關頭拿下關鍵5分，幫助雲豹本季首勝海神。圖／TPBL提供
高錦瑋（右）在第四節一度扭傷倒地，不過在關頭拿下關鍵5分，幫助雲豹本季首勝海神。圖／TPBL提供

前一場比賽在主場終止連敗的桃園台啤永豐雲豹，今天繼續在主場迎戰來訪的高雄全家海神，在前三節一路領先的情況下，第四節最後2分半鐘卻遭到海神逆轉，所幸關鍵時刻扭傷後的高錦瑋命中追平比數三分球，加上倒數階段幾次關鍵罰球都能把握住，最終雲豹就以107：103拿下賽季對戰海神首勝。

在日前連敗後排名跌落至倒數第2名的雲豹，在前一場於主場擊敗戰神止敗後，今天則是碰上本季交手不曾贏過、處在對戰4連敗的海神，不過今天上半場雲豹雙洋將克羅馬、圖霸就展現火燙手感，兩人在上半場就分別有21分與10分、5籃板演出，幫助雲豹取得9分領先。

易籃後雲豹雖然一度將領先優勢擴大到20分，不過第三節中段開始海神也展開反撲，尤其是本土雙箭頭邱子軒、于煥亞就拿下23分，僅比雲豹團隊單節的25分少2分，幫助海神在第三節打完追到僅剩3分差。

第四節兩隊也回到拉鋸階段，比賽最後5分20秒，雲豹高錦瑋在一次三分球出手後一度扭傷且表情痛苦的倒在地上，不過他仍決定留在場上繼續拚戰，並且在歷經前8次出手落空後，於比賽最後階段投進個人第一顆三分球，幫助雲豹扳平戰局，他還在比賽最後4秒兩罰俱中，幫助雲豹最終以4分差距拿下本季對戰海神首勝，並收下2連勝。

雲豹今天以克羅馬攻下32分、7籃板、7助攻表現最佳，高錦瑋雖然全場16次出手僅命中4球，但靠著罰球11罰10中仍拿下19分，且關鍵時刻的大心臟表現更是雲豹贏球關鍵，至於海神于煥亞、邱子軒今天皆有21分進帳。

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