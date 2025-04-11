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亞洲盃資格賽／台灣女籃首戰勝香港 開紅盤

中央社／ 台北11日電

台灣女籃今天在亞洲盃第2級東亞區資格賽迎戰香港，靠著蕭豫玟攻下全場最高22分，外帶14籃板，搭配林蝶挹注14分，最後以92比47大勝對手開紅盤。

經歷2023年亞洲盃隊史最差戰績第8名的挫敗，台灣女籃被降至第2級（B級），如今征戰在蒙古舉行的亞洲盃第2級東亞區資格賽，分別在今天面對香港、4月13日迎戰蒙古，爭取唯一1張亞洲盃第2級會內賽的門票。

這次台灣女籃由新任外籍總教練歐森（MichaelOlson）執掌兵符，12人出賽名單由旅外的彭詩晴、陳薇安及彭曉彤領軍，搭配女子超級籃球聯賽（WSBL）各隊主力選手，以重返亞洲盃第1級為終極目標。

台灣女籃今天對上香港排出隊長黃鈴娟、副隊長林文佑，搭配後衛彭曉彤及中鋒蕭豫玟、林蝶的先發陣容，在第2節僅讓對手拿到7分的情況下，帶著超過20分領先進入中場休息，易籃後台灣女籃持續擴大比分，早早奠定勝基，最後以45分之差大勝香港，取得亞洲盃第2級東亞區資格賽首勝。

此役台灣女籃的20歲新星蕭豫玟統治禁區，攻下全場最高22分，外帶14籃板，其中包含8個進攻籃板，另一名中鋒林蝶挹注14分、8籃板，林文佑則貢獻12分、8籃板、3助攻。

林文佑賽後接受英文採訪時表示，感覺團隊能夠打得更好，目標鎖定重返亞洲盃第1級，因此將一步一步來，全力以赴打好每場比賽，「下一場面對有主場優勢的蒙古，我們將打出屬於台灣的球風，然後拿下最後勝利」。

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