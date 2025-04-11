籃球／亞洲盃二級資格賽 蕭豫玟22分率中華隊大勝香港

亞洲盃女籃二級東亞區資格賽今天在蒙古登場，中華女籃首戰面對香港，在保有禁區優勢的情況下，靠著中鋒蕭豫玟上半場打完就拿下得分、籃板雙十成績助拳下，最終以92：47擊敗香港，只要13日再擊敗地主蒙古就能晉級二級會內賽。

中華女籃這次匯集了WSBL以及多名旅外好手出征在蒙古舉行的亞洲盃女籃二級東亞區資格賽，將與香港和地主蒙古爭奪僅有1張的二級會內賽門票，今天的首場比賽中華隊也先對上香港，並排出林文佑、黃鈴娟、彭曉彤、林蝶、蕭豫玟的先發陣容應戰。

儘管首節開打後中華隊一度施展不開手腳，未能將比分拉開，不過隨後中華隊也利用禁區雙塔優勢，由蕭豫玟頻頻在油漆區單打取分，幫助中華隊在第二節逐漸拉開差距，取得雙位數領先，上半場打完蕭豫玟就拿下16分、10籃板的雙十數據，中華隊也在籃板數領先22顆的情況下，以47：25領先。

易籃後中華隊持續在防守端對香港加壓，在該節前6分半鐘打出一波22：2的攻勢，三節打完中華隊也以71：36大幅領先香港，第四節中華隊在比賽最後4分鐘彭詩晴跳投命中後將領先優勢擴大到40分以上，最終中華隊就以92：47拿下勝利。

中華隊今天團隊12人皆有得分紀錄，其中以蕭豫玟攻下22分、14籃板表現最佳，林蝶與林文佑則分別有14分、8籃板與12分、8籃板、3助攻，林文佑賽後受訪時表示，球隊今天的表現其實可以更好，而她們的目標將是重返亞洲盃一級賽場，並將一步一步朝著目標邁進，「重返一級不會是一個壓力，而是我們必須做到的，我們必須打得更努力、更好。」