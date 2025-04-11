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JHBL／獎盃留下！苗栗大倫國中男籃再度進入甲組八強決賽

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
縣長鍾東錦授旗大倫男籃，眾人合影留念。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦授旗大倫男籃，眾人合影留念。圖／苗栗縣政府提供

113學年度JHBL國中甲組籃球聯賽總決賽4月16至20日將在苗栗巨蛋體育館點燃戰火，苗栗大倫國中男籃隊挺進8強決賽，縣長鍾東錦授旗給球隊，預祝旗開得勝，將冠軍金盃留在苗栗。

縣府教育處指出，大倫國中男籃隊是JHBL國中甲組籃球聯賽的傳統勁旅，從89學年度至112學年度共18年闖入8強決賽，其中97和108學年度勇奪冠軍、100學年度亞軍，並曾獲2屆季軍、5屆第4名，今年再次挺進決賽，期盼能再為苗栗縣籃球史寫下新篇章。

今年JHBL國中甲組籃球聯賽8強決賽分組，男生A組有苗栗大倫、南投埔里、新北光榮、彰化溪湖；男生B組為台北金華、高雄鳳山、台北信義、桃園大成。

鍾東錦指出，大倫男籃隊在歷屆JHBL比賽屢創佳績，一直以來都是苗栗縣的驕傲，今年再度站上JHBL決賽舞台，不僅是實力的展現，更是汗水與努力的結晶，希望隊員秉持毅力，全力以赴，展現大倫的硬頸精神，將冠軍金盃留在苗栗，為學校、為苗栗爭光。

大倫國中男籃隊長林劭希也許下宏願，將帶領球隊拿下冠軍。10日下午的授旗典禮，除安排縣長、立委、市長、縣體育會總幹事與3名球員鬥牛熱場，鍾東錦也贈送男籃隊及在場的大倫女籃隊、木球隊所有球員、教練一份商品券禮物。

教育處指出，在複賽階段大倫男籃選手陳頡睿繳出場均得分23.8分、根昱晟場均助攻5.2次位居全國第4、黃宥瑄以場均抄截5.4次高居全國第一，展現大倫男籃隊的堅強實力。

球隊教練謝念祖說，隊長林劭希綽號是「字母哥」，大同國小畢業，曾率母校奪下全國國小籃球冠軍，今年聯賽場均攻下15分，是球隊攻守兩端的關鍵人物；隊員陳頡睿綽號「大倫Curry」，在全國12強賽事中，三分線外出手88次命中38球，三成的命中率讓他成為遠距離致命射手，為球隊帶來無數驚喜與希望。

縣長鍾東錦授旗給大倫國中男籃隊。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦授旗給大倫國中男籃隊。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦致贈商品券禮物給各隊選手。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦致贈商品券禮物給各隊選手。圖／苗栗縣政府提供
鍾東錦到大倫國中授旗，受到球員熱烈迎接。／苗栗縣政府提供
鍾東錦到大倫國中授旗，受到球員熱烈迎接。／苗栗縣政府提供
鍾東錦赴大倫國中授旗，與球員一起用隊呼加油。圖／苗栗縣政府提供
鍾東錦赴大倫國中授旗，與球員一起用隊呼加油。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦（左二）期許大倫男籃隊將冠軍金盃留在苗栗。圖／苗栗縣政府提供
縣長鍾東錦（左二）期許大倫男籃隊將冠軍金盃留在苗栗。圖／苗栗縣政府提供

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