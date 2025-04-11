快訊

SBL／籃協重罰！ 哈孝遠3年禁任球隊職務、本屆不得進場

美中關稅戰誰會先低頭？CNN：川普、習近平互不相讓 球在北京手裡

MLB／大谷知情嗎？ 賭博莊家沒問過水原一平：我害怕知道真相

SBL／籃協重罰哈孝遠！ 3年禁任球隊職務、本屆不得進場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華籃球協會也針對球隊教練哈孝遠在比賽中態度傲慢不服從裁判或侮辱裁判的狀況，對他處以三年禁賽。 圖/中華民國籃球協會提供
中華籃球協會也針對球隊教練哈孝遠在比賽中態度傲慢不服從裁判或侮辱裁判的狀況，對他處以三年禁賽。 圖/中華民國籃球協會提供

SBL台灣啤酒籃球隊在5日爆發罷賽風波遭到罰款後，今天中華籃球協會也針對球隊教練哈孝遠在比賽中態度傲慢不服從裁判或侮辱裁判的狀況，對他處以三年期間禁止擔任籃協、聯盟或球隊之職務的處分，並自即日起取消本屆賽事報名資格，禁止進入本賽事比賽場館。

有關「第22屆SBL超級籃球聯賽」114年4月5日下午3點，例行賽編號第87場 彰化璞園柏力力vs台灣啤酒賽事中，台灣啤酒籃球隊哈孝遠教練以及球團其他隊職員不當言行，中華民國籃球協會第13屆第18次紀律委員會決議：

一、依據「中華民國籃球協會職業聯盟、球隊暨球員、職員、經紀人與經紀公司懲處辦法」（下稱懲處辦法）第六條 球員、職員之懲處 第一項：「球員或職員有下列情事之一者，由本會紀律委員會，視其情節輕重，依照本會訂頒之懲處規定，處以申誡、罰款、禁賽、停權、禁止擔任本會、聯盟或球隊之職務或註銷球員註冊之處分」中第八款：「參加比賽時，態度傲慢不服從裁判或侮辱裁判者。』及第十款：「言行不檢有據可查者。」，決議自議決日起至117年4月7日止，三年期間禁止哈孝遠擔任本會、聯盟或球隊之職務的處分。並自即日起取消本屆賽事報名資格，禁止進入本賽事比賽場館。

二、助理教練尚韋帆、林玠禾，分別於賽事進行中，有不當言行、踹椅子等行為，確有違反懲處辦法第六條第一項第八款、第十款之情事，惟因屬初犯，決議予以書面申誡，爾後如再犯有類似情形，將送請紀律委員會加重處分。

三、如不服本處分，可向申訴評議委員會提起申訴。

籃球

延伸閱讀

MLB／天使不一樣了！楚奧特等3打者雙響、開季連贏4個系列賽

中職／富邦連敗「勝利女神」周末卻轉韓職應援 李珠珢回應了

NBA／太陽組三巨頭卻與季後賽無緣 布克：如今又回到原點

MLB／棄置26年紀念磚+遮蓋球星背號 海盜球團引球迷怒火

相關新聞

SBL／籃協重罰哈孝遠！ 3年禁任球隊職務、本屆不得進場

SBL台灣啤酒籃球隊在5日爆發罷賽風波遭到罰款後，今天中華籃球協會也針對球隊教練哈孝遠在比賽中態度傲慢不服從裁判或侮辱裁...

UBA／政大5連霸感恩會 陳子威將接掌世大運男籃兵符

政大男籃今年在UBA公開男一級完成5連霸霸業，今天晚間舉行感恩慶功餐會，校長李蔡彥說，由教練團、學生運動員與校友交織而成...

TPBL／成就的永恆象徵 聯盟與珠寶品牌合作打造冠軍盃

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天正式宣布與台灣頂級婚戒暨珠寶品牌ALUXE亞立詩建立策略合作關係，成為TPBL元年的聯...

TPBL／努利飆分、蕭順議暴扣 攻城獅退戰神保季後賽生機

揮別前一場遭逆轉低潮，新竹御嵿攻城獅今天面對台北台新戰神一路領先，隊長蕭順議第四節還有暴扣演出，加上洋將努利31分發揮，...

籃球／前光華男籃國手范鳴霖過世 兒子范士恩曝告別式時間

前職籃國手范鳴霖傳出過世享壽68歲，現效力SBL台啤籃球隊的兒子范士恩昨天發文證實噩耗，並透露告別式時間為4月20日，邀大家陪父親聊天。 范鳴霖曾是光華男籃國手，父子都打過瓊斯盃。范鳴霖2年前曾

PLG／連11場雙十助富邦勇士鎖定第2 威希獲選3月MVP

PLG今天公布2024-25球季3月最有價值球員，台北富邦勇士隊威希3月7場比賽繳出得分、籃板雙十的表現，幫助勇士單月7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。