UBA／政大5連霸感恩會 陳子威將接掌世大運男籃兵符
政大男籃今年在UBA公開男一級完成5連霸霸業，今天晚間舉行感恩慶功餐會，校長李蔡彥說，由教練團、學生運動員與校友交織而成的雄鷹故事，重新詮釋了政大精神，他也提前預告，將籌辦第二屆雄鷹盃國際籃球邀請賽。
政大總教練陳子威除了感謝政大師生及校友的鼎力支持，也高度肯定團隊努力，他也特別點名隊長宋昕澔的成長，「過去昕澔是上場『殺』、但今年他是『帶』，角色轉換的背後，其實付出了極大心力。」
陳子威坦言，今年對於政大來說確實是很難的一年，畢竟球員上換了一批，不過宋昕澔、吳志鍇經過瓊斯盃的磨練，搭配亞青國手林子皓、徐得祈，學弟也盡快融入攻守體系，而他接下來也將執掌世大運男籃兵符，希望持續證明台灣大學籃球有競爭力。
對於將籌辦第二屆雄鷹盃，政大雄鷹執行長孫秉宏回憶，2019年8月時曾舉辦首屆雄鷹盃名校籃球邀請賽，當時邀請北京清華大學、日本筑波大學及韓國漢陽大學和國內的台灣師大、台灣藝大等勁旅，齊聚政大體育館較勁。時至今日政大雄鷹手握有五座UBA冠軍盃，期待再有與世界大學籃球強隊切磋較量的機會，將台灣UBA的招牌推上亞洲、甚至世界舞台。
今晚的慶功感恩餐會由政大校友組成的後援會—政大雄鷹會籌辦，同為政大校友的台北市長蔣萬安也送上祝福，鼓勵學弟持續挑戰紀錄。雄鷹會會長王文杰表示，今晚特別準備「最佳教練」陳子威和雄鷹隊長宋昕澔的3D列印公仔，提供拍賣。另外餐會開場也注入科技元素，球員入場時，搭配由AI製作的頭像，讓隊職員變裝為時髦明星和時尚達人。
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