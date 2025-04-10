TPBL／成就的永恆象徵 聯盟與珠寶品牌合作打造冠軍盃

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天正式宣布與台灣頂級婚戒暨珠寶品牌ALUXE亞立詩建立策略合作關係，成為TPBL元年的聯盟官方珠寶與冠軍獎盃設計夥伴。這項里程碑式的合作，結合了職業籃球的競技熱情與ALUXE精湛非凡的珠寶工藝，為台灣籃壇開啟全新風貌。

「TPBL從創立的第一天起，就致力於提升台灣職籃的格局。」TPBL秘書長齊文駿表示，「我們與ALUXE的合作，不只是設計一座獎盃，更是共同打造一個值得被珍藏與紀念的歷史時刻。這座獎盃，將象徵著球員們的堅持、團隊的努力，以及這個聯盟的夢想起點。」

作為台灣首席的婚戒品牌，ALUXE亞立詩二十年來陪伴超過20萬對新人走入人生的重要里程碑，並於台灣、香港、新加坡設有17間實體門市。品牌以其精緻設計、嚴選材質與細膩情感聞名，如今也將這份對意義與細節的極致追求，注入TPBL歷史上首座冠軍獎盃的創作之中。

「ALUXE源自於「A Luxury Moment」的靈感，象徵著每一件信物都承載著生命中最珍貴、最動人心弦的時刻，永久銘刻於記憶中的瞬間。ALUXE致力於以設計傳遞情感，讓每一份感動都化為永恆的閃耀。」ALUXE執行長游竣文表示，「這次與TPBL合作，我們將這份精神延伸到體育領域，為台灣職籃打造第一座冠軍獎盃。我們希望這座獎盃，能成為成就、榮耀與夢想的永恆象徵。」

這座獎盃將由ALUXE頂尖設計團隊量身打造，融合頂級材質、手工雕琢與大膽現代的設計語彙，展現運動競技的張力與珠寶工藝的永恆美感，所承載的不只是球場上的勝利，更是每位球員與每座城市的驕傲，以及球迷們的情感共鳴，TPBL首座總冠軍獎盃將於賽季尾聲正式揭曉，作為堅持、團隊精神與台灣籃球新紀元的象徵。