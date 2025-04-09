TPBL／努利飆分、蕭順議暴扣 攻城獅退戰神保季後賽生機

揮別前一場遭逆轉低潮，新竹御嵿攻城獅今天面對台北台新戰神一路領先，隊長蕭順議第四節還有暴扣演出，加上洋將努利31分發揮，順利以103：92止敗。

攻城獅開賽有努利連投帶罰帶出團隊8：0攻勢，戰神雖有洋將莫爾曼罰球取分，但攻城獅後衛李漢昇連飆2記三分彈，米克獅又投進底角壓哨外線，助隊首節取得33：19領先。

第二節努利又有單節11分演出，戰神雖有米勒單節9分分庭抗禮，半場打完仍陷入45：60落後。

戰神第三節在丁聖儒外線、「3分打」接連得手下反撲，雷蒙恩追加三分彈更將差距縮小到59：68，但攻城獅在洋將薛斯基發揮下回敬13：0狂攻，差距又回到兩位數。

第四節攻城獅仍一路維持優勢，米克獅還長傳助攻給蕭順議演出左手扣籃美技，最終就以103：92留下勝利。

攻城獅前一場第四節僅拿7分，遭新北中信特攻演出瘋狂逆轉，今天沒再讓勝利溜走，今天攻下攻城獅本土最高11分的蕭順議說：「每次都在講專注度，不用這一場賽前在講，今天做得策略都算成功，打得滿順。」他也感謝今天隊友都很「給力」，進攻和防守都有到位，一起留下勝利。

攻城獅今天奪勝後勝場數來到兩位數，10勝追上排名第6的桃園台啤永豐雲豹，和排名第5的戰神雖仍有3場勝差，蕭順議仍強調，不會放棄任何前進季後賽的機會。

吞下3連敗的戰神，今天以米勒18分最高，麥卡倫17分，莫爾曼15分、11籃板，丁聖儒14分、7助攻；攻城獅除努利轟下全場最高，米克獅也有24分、14籃板演出。