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籃球／前光華男籃國手范鳴霖過世 兒子范士恩曝告別式時間

聯合新聞網／ 綜合報導
范士恩。聯合報系資料照
范士恩。聯合報系資料照

前職籃國手范鳴霖傳出過世享壽68歲，現效力SBL台啤籃球隊的兒子范士恩昨天發文證實噩耗，並透露告別式時間為4月20日，邀大家陪父親聊天。

范鳴霖曾是光華男籃國手，父子都打過瓊斯盃。范鳴霖2年前曾在打球時昏厥，失去呼吸心跳，緊急送往新店慈濟醫院進行冠狀動脈繞道手術，撿回一命。

沒想到范士恩昨天發IG限動表示「我親愛的爸爸在4月5日那天離開我們了，平靜地去當天使了。他一直是個很愛與人互動、總是笑容滿滿，也很關心身旁朋友，尤其是晚輩，總是默默照顧、給建議不藏私的人。」

范士恩想用溫馨的方式為父親辦告別式，「如果你有空，真的很歡迎你來陪我們送他最後一程。來就好，不用準備什麼，能來的話，我和家人都會很感謝。」范士恩貼上訃聞並表示，「真心希望大家能夠來跟爸爸聊聊天。」

范士恩貼上訃聞。截圖自范士恩IG限時動態
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