PLG／連11場雙十助富邦勇士鎖定第2 威希獲選3月MVP

PLG今天公布2024-25球季3月最有價值球員，台北富邦勇士隊威希3月7場比賽繳出得分、籃板雙十的表現，幫助勇士單月7戰拿下6勝1敗戰績鎖定例行賽第2名席次，威希也因此首度獲選PLG單月最有價值球員。

本季新加入勇士的威希，出賽18場有17場得分、籃板有雙十的表現，其中累積至3月底更是連11場有得分、籃板雙十的表現（1月3場、2月1場、3月7場），尤其在3月季後賽門票激烈競爭之際，威希更是繳出16.9分、16.6籃板、3.3助攻、2.3阻攻的超水準表現，16.6籃板及2.3阻攻更是3月聯盟所有球員排名第1。

威希禁區的穩定貢獻與主宰力，無論是籃板保護還是禁區嚇阻，攻守兩端的表現不僅為勇士不可或缺的重要資產，更讓他在3月單月最有價值球員的投票中，25張選票（包含2張球迷選票）中拿到10張第1名的5分、以總分67分獲選3月最有價值球員。

3月最有價值球員前3名得分如下：

威希（富邦勇士） 67分

李家慷（領航猿）57分

布依德（領航猿） 39分