亞洲盃男籃賽／分組出爐 台灣再抗紐西蘭、菲律賓

中央社／ 台北9日電
劉錚透露，8月份的亞洲盃期盼能夠再度為國出征。圖／中華籃協提供
劉錚透露，8月份的亞洲盃期盼能夠再度為國出征。圖／中華籃協提供

2025亞洲盃男籃賽預計於8月5日至17日在沙烏地阿拉伯登場，分組名單也正式出爐，而台灣隊與紐西蘭、菲律賓及伊拉克同組，將力拚從分組賽出線。

在沙烏地阿拉伯港市吉達（Jeddah）舉行的2025亞洲盃男籃賽，將參與的16支球隊分為4組，採單循環賽制，其中分組第1名直接保送晉級8強，至於分組第2、3名則須再戰8強淘汰賽、爭取前進8強的機會，而從8強階段開始則改採單淘汰賽制。

上屆亞洲盃台灣男籃在8強淘汰賽遭到約旦絕殺，導致與8強擦肩而過，這次歷經3階段的亞洲盃資格賽，雖然未能直接取得會內賽門票，不過隨著台灣男籃日前在外卡賽接連痛宰關島、泰國，仍如願搶下亞洲盃男籃賽的席次，包含隊長劉錚、主控陳盈駿皆表態有意願再披上台灣男籃戰袍。

在這次亞洲盃男籃賽的分組抽籤儀式中，台灣隊與這次亞洲盃資格賽的熟悉對手紐西蘭、菲律賓，還有伊拉克同在D組，首要目標力拚分組賽出線，進而放眼8強門票，甚至挑戰繼2013年後再度擠身亞洲盃4強之列。

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