籃球／目標重返一級 女籃亞洲盃12人出爐

中華女籃明天就要啟程蒙古參加亞洲盃二級東亞區資格賽，今天宣布12人名單，由旅外好手彭詩晴領軍，目標11日碰香港、13日對蒙古打下勝利，取得亞洲盃二級門票，進而爭取二級冠軍獨有的升上一級資格。

中華隊由外籍總教練歐森職掌兵符，4月1日開始集訓，16名球員直到本周才進行完整團練，不過歐森自信表示球隊有很多領導者，希望把這支中華女籃打造成最佳狀態，面對香港和蒙古打下勝利。

經過昨天下午的友誼賽，中華女籃最終12人今天出爐，分別是旅外的彭詩晴、陳薇安和彭曉彤，以及WSBL成員蕭豫玟、徐詩涵、林蝶、黃鈴娟、廖瑋晴、林文佑、韓雅恩、陳孟欣及黃湘婷。

劉希曄、吳侑萱、劉昕妤和歐婕遭割愛，不會一同前往蒙古。