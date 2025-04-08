籃球／目標重返一級 女籃亞洲盃12人出爐
中華女籃明天就要啟程蒙古參加亞洲盃二級東亞區資格賽，今天宣布12人名單，由旅外好手彭詩晴領軍，目標11日碰香港、13日對蒙古打下勝利，取得亞洲盃二級門票，進而爭取二級冠軍獨有的升上一級資格。
中華隊由外籍總教練歐森職掌兵符，4月1日開始集訓，16名球員直到本周才進行完整團練，不過歐森自信表示球隊有很多領導者，希望把這支中華女籃打造成最佳狀態，面對香港和蒙古打下勝利。
經過昨天下午的友誼賽，中華女籃最終12人今天出爐，分別是旅外的彭詩晴、陳薇安和彭曉彤，以及WSBL成員蕭豫玟、徐詩涵、林蝶、黃鈴娟、廖瑋晴、林文佑、韓雅恩、陳孟欣及黃湘婷。
劉希曄、吳侑萱、劉昕妤和歐婕遭割愛，不會一同前往蒙古。
中華籃協副秘書長張承中提到，這次女籃資格賽出賽費將比照先前男籃亞洲盃資格賽和附加賽，12名正選球員一場出賽費1萬元。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言