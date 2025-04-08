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籃球／中國188公分後衛挑戰NBA 簽約莫蘭特經紀公司

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
中國大陸21歲小將林葳將參加今年的NBA選秀。圖截自微博
中國大陸21歲小將林葳將參加今年的NBA選秀。圖截自微博

繼崔勇熙去年挑戰NBA之後，中國大陸21歲小將林葳也透過社群宣布要正式參加今年的NBA選秀。

「今天是休賽期的第一天，也注定是我人生中一個重大轉折點。我的團隊精英傳奇體育將攜手美國經紀公司Lift Sports Management，助力我參加2025年NBA選秀大會。相信自己是一個可以不斷生長的人，即使前路充滿未知，我也要義無反顧地去做。祝我們都有一個屬於自己的夏天。」林葳在微博寫道。

身高188公分主打控衛的林葳，在今年CBA例行賽場均攻下21分5助攻3.3籃板1.4抄截，成為本土球員得分王。帶領南京同曦隊史首次晉級季後賽，雖然首輪0比2敗給新疆，但他仍繳出場均30.5分11助攻6.5籃板1.5抄截的成績。

按照目前計劃，林葳將在下個月前往美國進行特訓，之後會參加部分NBA試訓，他們希望爭取獲得參加芝加哥聯合試訓的機會。

與林葳簽約的美方經紀公司「LIFT Sports」是前NBA球星米勒（Mike Miller）創辦的公司，旗下擁有莫蘭特（Ja Morant）、班凱羅（Paolo Banchero）、華盛頓（P.J. Washington）、卡特（Wendell Carter Jr.）等多位球員。

中國球員歷年來共有7人與NBA球隊簽約，分別是王治郅、巴特爾、姚明、易建聯、孫悅、周琦，林葳若有機會圓夢，將會是其中身高最矮的球員，有機會為中國籃球歷史寫下新頁。

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