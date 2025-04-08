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PLG／受全中運、大運影響 獵鷹季後賽主場將移至鳳山

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
獵鷹隊季後賽賽程。圖／台南台鋼獵鷹隊提供
獵鷹隊季後賽賽程。圖／台南台鋼獵鷹隊提供

PLG聯盟今天公布今年季後賽賽程，台鋼獵鷹球團也宣布，4月27日及28日將迎來本賽季主場季後賽，對戰台北富邦勇士隊，爭奪總冠軍賽門票，兩場主場賽事將移師到鳳山體育館舉行，季後賽票券將於4月16日優先開放季票會員購買，4月18日全面開賣。

獵鷹球團指出，由於原主場國立成功大學中正堂已排定全國中等學校運動會及全國大專校院運動會等全國性賽事，無法舉辦比賽，球團積極尋找台南適合的場館，但受限於檔期及座位數問題，未能找到合適場地。最終，為提供球迷更優質的觀賽體驗，決定將兩場季後賽移師至高雄市鳳山體育館，並期待南部球迷進場支持。

獵鷹總經理王澄緯表示，關於季後賽主場的選定，球團經過多番考量後，最終確定以鳳山體育館作為主場。近年來，南部職業球隊的發展顯示出在地球迷對職業運動的高度支持，例如台鋼雄鷹的成立、統一獅的長期投入，以及高雄鋼鐵人還有台電企業排球的在地經營等，皆展現出對南部球迷的重視，也能看見南部人對運動的熱情與支持。

此次，台鋼獵鷹以台南為起點，與熱情城市高雄連結，秉持「南人雄心」精神，展現台鋼獵鷹全隊拼戰到底的決心，並肩負球迷的期待，力拚晉級並成功奪下PLG聯盟南部球隊首冠，期待南部地區球迷一起進場力挺南部球隊。

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