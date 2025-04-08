PLG／季後賽24日開戰 總冠軍賽5月登場

P. LEAGUE+例行賽進入尾聲，聯盟今天公布2024到25球季季後賽及總冠軍賽時間及賽程，由台北富邦勇士和台南台鋼獵鷹先對決的季後賽將於24日開始，總冠軍賽將視對戰組合、最快將於5月2日展開。

PLG本季4隊與會，墊底的高雄鋼鐵人遭淘汰，季後賽由例行賽排名第2的勇士出戰排名第3的新成員獵鷹，賽制採5戰3勝，主場配置「2-2-1」，勇士有多1場主場優勢。系列賽將於24日進行到30日，7天內最多進行5場比賽，密集緊湊的賽程將考驗勇士、獵鷹的戰力深度及教練團的運籌帷幄。

聯盟今天也宣布，獵鷹的季後賽主場將從台南成功大學中正堂移往高雄市鳳山體育館。

總冠軍賽維持過往的7戰4勝制，例行賽龍頭桃園璞園領航猿享有多1場主場優勢。

若是勇士出線，第5季總冠軍賽將於5月2日開打，由於桃園巨蛋檔期因素，經領航猿、勇士、聯盟三方協調之後，領航猿同意這個系列賽前2場將從勇士主場台北和平籃球館開打，主場配置為「2-2-1-2」，領航猿將有第3、4、6、7戰的主場；若是對上獵鷹，總冠軍賽將於5月5開打，主場配置為「2-2-1-1-1」，領航猿將有第1、2、5、7戰的主場，獵鷹的主場也將重回成功大學中正堂。