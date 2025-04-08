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TPBL／林書豪奪三月MVP 特攻新洋將一加入就獲最佳外援

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王球星林書豪獲得三月MVP。圖／TPBL提供
國王球星林書豪獲得三月MVP。圖／TPBL提供

TPBL今天公布2024到25賽季三月MVP與最佳外援，由新北國王當家球星「哈佛小子」林書豪新北中信特攻新洋將飛馳（Daron Russell）獲此殊榮。

林書豪三月場均繳出23.8分、5.3助攻、4籃板與3抄截的全能數據，外線命中率高達4成29，在球隊傷兵纏身的情況下仍率國王打出4勝1敗的佳績，其中3月23日對上桃園台啤永豐雲豹一役更砍進7記三分球、攻下全場最高36分，另有7助攻與3抄截，30日面對新北中信特攻第四節又獨攬12分，率隊逆轉奪下4連勝。

林書豪的卓越表現與領袖氣質，讓他在媒體投票中獲得24張選票中的15張第一名票，並以1920票於球迷票選中遙遙領先高錦瑋的969票和謝亞軒的795票，最終以4成31的加權總分榮獲三月MVP。

特攻洋將飛馳獲得三月最佳外援。圖／TPBL提供
特攻洋將飛馳獲得三月最佳外援。圖／TPBL提供

二月底加入特攻的飛馳，隨即展現驚人的得分爆發力，3月2日作客雲豹攻下37分、7籃板與9助攻，其中21分集中在第四節，助隊以116：106取勝；9日主場對戰台北台新戰神，他再砍下來台新高的40分，其中三分球16投7中，幫助球隊以105：82大勝對手，持續連勝氣勢。

飛馳三月場均繳出28.3分、7助攻、5籃板與2.8抄截的亮眼成績，不僅成為特攻隊穩定的得分來源，也提升球隊整體戰力與士氣，最終以3成36的總佔比力壓國王洋將沃許本的3成14，榮獲三月最佳外援殊榮。

新北中信特攻 新北國王 林書豪 籃球

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