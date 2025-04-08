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TPBL／唐維傑奇特投籃被知名X帳號轉發 網：這是AI生成？

聯合新聞網／ 綜合報導
唐維傑(中)。圖／高雄全家海神提供（資料照）
唐維傑(中)。圖／高雄全家海神提供（資料照）

TPBL高雄全家海神唐維傑登上國際版面，上周六海神與新北國王隊交手，唐維傑外線出手姿勢奇特，被知名X帳號「NBACentral」轉發，引發外國網友熱議。

畫面發生在第三節10分鐘左右，唐維傑獲得外線空檔，用奇特的姿勢投進三分球。這姿勢讓外國網友想起傳奇球星「駭客」馬里安（Shawn Marion），他也是以詭異投籃動作聞名，在NBA打滾16年。

NBACentral轉發這段影片，吸引破百萬次瀏覽，網友們紛紛表示，「這是走步嗎」、「讓人想起馬里安」、「這是AI生成的嗎」。

現年25歲的唐維傑曾旅美，獲得NCAA一級維吉尼亞軍校獎學金。後來回台發展，2023年被海神以首輪第5順位簽下，曾遭遇膝蓋十字韌帶傷勢，還傳出有投籃失憶症。雖然唐維傑姿勢奇特，但本季三分命中率有37.5%。

TPBL 唐維傑 高雄全家海神

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