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NCAA／戈登成近42年最年輕冠軍教頭 霍福特與學弟同歡

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
佛羅里達大學戈登成近42年最年輕冠軍教頭。 路透
佛羅里達大學戈登成近42年最年輕冠軍教頭。 路透

佛羅里達大學今天在NCAA冠軍賽以2分差距逆轉擊敗休士頓大學，繼2006、2007年完成二連霸後，奪下校史第3座冠軍，而下半場攻下11分的克雷頓（Walter Clayton Jr.）最終也抱回最出色球員（MOP）獎座。

在8強賽與4強賽接連繳出30分與34分的瘋狂表現後，克雷頓今天在總冠軍賽上半場遭到休士頓大學的嚴密看防，導致他上半場一分未得，不過在隊友理查德（Will Richard）上半場就砍進4顆三分球助拳下，佛羅里達還是一路緊咬休士頓不放。

下半場克雷頓也挺身而出，不僅接連完成「三分打」，還在倒數3分14秒投進追平比數的三分球，幫助一度落後到12分的佛羅里達力挽狂瀾，最終更是以2分差距逆轉勝出，儘管今天佛羅里達以理查德攻下18分、8籃板最佳，但克雷頓仍靠著四強賽與今天冠軍賽關鍵時刻的表現，抱回MOP獎座，成為繼諾亞（Joakim Noah）、布魯爾（Corey Brewer）兩位學長後，校史第3位拿下MOP的球員。

佛羅里達在2006、2007年完成2連霸，當時球隊的先發五虎最終都順利進入到NBA，其中包括今天到場觀賽的塞爾蒂克中鋒霍福特（Al Horford），他更在球隊奪冠後下場與學弟一同慶祝，至於當時執掌兵符的則是目前公牛總教練唐納文（Billy Donovan），而今天帶領佛羅里達奪冠的戈登（Todd Golden），也以39歲之齡成為近42年來最年輕的NCAA冠軍教練。

對於帶領佛羅里達奪冠，戈登說：「我認為我們今天做到了過去一整年都在做的事情，那就是堅持到底，我們擁有全美最好的後場，同時我也認為我們有全美最好的前場，過去一整年來，我們總有人能適時作出貢獻，且在比賽中貫徹全力防守的理念，更重要得是能在與對手的拉鋸對抗中投進關鍵球。」

至於輸球的休士頓大學，不僅69歲的教頭桑普森（Kelvin Sampson）錯過成為最老冠軍教頭的機會，他們校史7度打進最終四強都鎩羽而歸，包括兩度在冠軍賽敗下陣來，而他們前一次冠軍賽輸球已是1984年，當年的球隊核心歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）今天也到場觀賽，休士頓大學在該年冠軍賽不敵由尼克傳奇中鋒尤英（Patrick Ewing）領軍的喬治城大學。

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