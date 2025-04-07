籃球／旅外提升心理素質 彭曉彤美美出征亞洲盃

去年首度挑戰WCBA，拿過WSBL助攻后、入選年度第一隊的後衛彭曉彤和河南隊隊友陳薇安回台一起加入中華隊，後天就要啟程蒙古參加亞洲盃二級東亞區資格賽，她笑說回到熟悉的環境開心又放鬆，回台後還首度做了美甲，她笑著展示說：「打球也能漂漂亮亮亮亮的，我們（林）文佑姐已經展示過了。」

27歲的彭曉彤來自HBL霸主淡水商工，拿過HBL新人后，高三助隊奪冠外更包辦MVP、助攻后和抄截后，進入WSBL後也代表台元拿下助攻后、連3年入選年度第一隊。

去年選擇旅外，3月底剛返台的彭曉彤坦言最初心情十分亢奮，但在不熟悉的環境和教練體系下挫折也沒少過，她舉例說：「教練不會好好對你說，會現實一點，要的是數據。」在新環境中磨練心理素質，彭曉彤也學習自己照顧身體，「在台灣被保護滿好，在那邊場均會上到35分鐘，要會照顧好自己。」

經歷一季旅外回歸，彭曉彤加入中華隊集訓的心情十分開心，還首度嘗試美甲彩繪，「國外很多洋將有做，很美，想說嘗試看看，打球其實也不會被影響。」她笑說看到美麗指甲心情也會變好，且有外型亮眼的副隊長林文佑當例子，「打球也能漂漂亮亮！」

中華女籃此行由外籍教練歐森領軍，彭曉彤透露雖是首度和歐森合作，但有河南隊友打過印尼國家隊、受過歐森指導，「我們已經聊過，她說歐森打法自由，是適合我的。」

中華隊旅外4將之一的劉希曄也說，歐森給的打法靈活，隊友間也有一定熟悉度可以互相溝通，儘管集訓時間短但不至於「卡住」，不過東亞區資格賽要爭取唯一的亞洲盃二級門票，不可能沒壓力，要帶著「破釜沈舟」決心，對戰香港和蒙古都要打下勝利。