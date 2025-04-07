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SBL／台啤罷賽事件 籃協：哈孝遠誰都質疑不只對柏力力

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒5日迎戰彰化璞園柏力力，台啤助理教練哈孝遠（左3）在決勝節還剩6分27秒時，因不滿吹判衝進場中理論且帶隊退場，遭裁判沒收比賽。（中華民國籃球協會提供）
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒5日迎戰彰化璞園柏力力，台啤助理教練哈孝遠（左3）在決勝節還剩6分27秒時，因不滿吹判衝進場中理論且帶隊退場，遭裁判沒收比賽。（中華民國籃球協會提供）

台灣啤酒籃球隊上周六不滿SBL裁判判決，在交手彰化柏力力隊的第四節「罷賽」回到休息室，接續雖重返球場，但裁判已宣布沒收比賽，事後台啤助理教練哈孝遠受訪指「柏力力是籃協理事長擁有的球隊」，吹判對台啤不利，今天中華籃球協會副秘書長張承中特別澄清，且指哈孝遠「誰都質疑」。

張承中提到，柏力力球隊是2022年成立，當初是籃協理事長謝典林為SBL運作和存在，請彰化企業界和愛籃球人士合力組成，「這個球隊是彰化企業人士和愛籃球的人士組織，不是理事長的球隊，這點要澄清。」

張承中補充說，哈孝遠這兩年已經質疑過SBL裁判4次，去年1月質疑台銀，今年1月質疑裕隆，今年3月也質疑過裕隆，這次是柏力力，「以這兩年來看，他質疑裁判吹判應該是不分對象，誰都質疑，想特別澄清籃協作為主辦單位，不會去偏袒任何一隊，而且我相信裁判也很盡心盡力在吹判比賽，我也想替裁判澄清。」

「就哈孝遠的角度，應該是台啤對每個球隊都質疑。」張承中表示，針對哈孝遠的言行，中華籃協這幾天就會召開紀律委員會處理，有確定結果將會再公告。

台啤籃球隊昨天已公告，罷賽是不理性手段，並不可取，向籃協和SBL球迷致歉，球隊內部會進行內部紀律教育，避免日後重蹈覆轍，同時對哈孝遠進行內部懲處，扣薪2個月，且剩餘例行賽禁賽。

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