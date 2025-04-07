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籃球／亞洲盃落二級資格賽 彭詩晴：目標明確重返一級
曾是亞洲不動4強的中華女籃隊，今年亞洲盃要從二級打起，且要在11日蒙古開打的二級東亞區資格賽必須搶下唯一門票，才有機會爭取二級冠軍、重返一級舞台，中華隊全隊也有共識，旅外超過10年的彭詩晴目標說，目標就是重返一級。
兩年前的亞洲盃女籃賽，中華隊4場比賽全部吞敗，且在最終戰遭黎巴嫩「準絕殺」，在8支隊伍中排名墊底，從一級降級到第二級，成為中華女籃「黑歷史」。今年要先從資格賽出線才能拿到二級參賽權，中華隊11日碰香港，13日和地主蒙古交手，爭取唯一的二級門票。
東亞區資格賽來得突然，由前台啤雲豹隊總教練歐森（Michael Olson）領軍的中華隊4月1日到8日集訓，9日就要啟程，今天才是團隊第一次全員合體訓練。
4日加入中華隊的彭詩晴曾是WSBL「得分后」，2014年就赴WCBA挑戰，今年願意再披國家隊戰袍，33歲的她說：「目標讓台灣女籃重返一級，掉二級不可思議，台灣女籃在一級還是有一席之地。」
集訓時間短，和歐森又是首度合作，彭詩晴不諱言磨合多少會有問題，不過許多球員去年瓊斯盃就合作過，團隊陣容也是國內一時之選，相信不會有太大狀況。
中華隊16人名單匯集旅外4名好手彭詩晴、劉希曄、陳薇安和彭曉彤，以及WSBL成員蕭豫玟、徐詩涵、林蝶、黃鈴娟、廖瑋晴、林文佑、韓雅恩、陳孟欣、吳侑萱、劉昕妤、歐婕、黃湘婷，歐森表示屆時只會帶12名球員出征，今天下午進行對抗賽後將確定最終12人名單，最快明天就能公告出征蒙古的陣容。
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