快訊

飼主遛狗未牽繩…疑混種比特犬咬傷男童縫16針 鄰怒控：前科累累

西螺大橋上爆藍綠首長搶大甲媽鑾轎 顏清標今天說話了

本周「血型+生肖」財運TOP5！這組合「看準時機投入」：存款能瞬間上揚

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／亞洲盃落二級資格賽 彭詩晴：目標明確重返一級

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
彭詩晴（中）再披中華隊戰袍。記者曾思儒／攝影
彭詩晴（中）再披中華隊戰袍。記者曾思儒／攝影

曾是亞洲不動4強的中華女籃隊，今年亞洲盃要從二級打起，且要在11日蒙古開打的二級東亞區資格賽必須搶下唯一門票，才有機會爭取二級冠軍、重返一級舞台，中華隊全隊也有共識，旅外超過10年的彭詩晴目標說，目標就是重返一級。

兩年前的亞洲盃女籃賽，中華隊4場比賽全部吞敗，且在最終戰遭黎巴嫩「準絕殺」，在8支隊伍中排名墊底，從一級降級到第二級，成為中華女籃「黑歷史」。今年要先從資格賽出線才能拿到二級參賽權，中華隊11日碰香港，13日和地主蒙古交手，爭取唯一的二級門票。

東亞區資格賽來得突然，由前台啤雲豹隊總教練歐森（Michael Olson）領軍的中華隊4月1日到8日集訓，9日就要啟程，今天才是團隊第一次全員合體訓練。

4日加入中華隊的彭詩晴曾是WSBL「得分后」，2014年就赴WCBA挑戰，今年願意再披國家隊戰袍，33歲的她說：「目標讓台灣女籃重返一級，掉二級不可思議，台灣女籃在一級還是有一席之地。」

集訓時間短，和歐森又是首度合作，彭詩晴不諱言磨合多少會有問題，不過許多球員去年瓊斯盃就合作過，團隊陣容也是國內一時之選，相信不會有太大狀況。

中華隊16人名單匯集旅外4名好手彭詩晴、劉希曄、陳薇安和彭曉彤，以及WSBL成員蕭豫玟、徐詩涵、林蝶、黃鈴娟、廖瑋晴、林文佑、韓雅恩、陳孟欣、吳侑萱、劉昕妤、歐婕、黃湘婷，歐森表示屆時只會帶12名球員出征，今天下午進行對抗賽後將確定最終12人名單，最快明天就能公告出征蒙古的陣容。

籃球

延伸閱讀

NCAA／康乃狄克女籃奪冠 後衛凱特琳成台裔第一人

BCL／東亞區資格賽 伯朗拿24分率領航猿2連勝

籃球／金華186小長人 從白紙到繳全能數據

經典賽／陳偉殷將加入中華隊 擔任情蒐團隊成員

相關新聞

NCAA／康乃狄克睽違9年再奪冠 主力後衛喜極而泣：好不真實

NCAA一級女籃冠軍戰今天上演康乃狄克大學對決南卡羅來納大學戲碼，賽前預期的強強對決意外一面倒，終場康乃狄克82比59大...

籃球／中華文化教育暨體育交流促進會訪北京 慰勉CBA北汽兩台將均是籃二代

中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京北汽隊同時有兩位台灣人，相互激勵，實屬難得。一位是籃球名將陳盈駿，另一位則是在啦啦隊效力的李宏薪，而這位外號「紅心」的女孩兒，恰巧還是籃球第二代。老大哥陳盈駿除了勉勵

籃球／亞洲盃落二級資格賽 彭詩晴：目標明確重返一級

曾是亞洲不動4強的中華女籃隊，今年亞洲盃要從二級打起，且要在11日蒙古開打的二級東亞區資格賽必須搶下唯一門票，才有機會爭...

NCAA／康乃狄克女籃奪冠 後衛凱特琳成台裔第一人

NCAA康乃狄克大學今天在一級女籃冠軍戰以82比59擊敗南卡羅來納大學，勇奪校史第12冠，其中後衛凱特琳更成為首名高舉N...

籃球／金華186小長人 從白紙到繳全能數據

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，U15甲2組的Taipei Panthers以65：37擊敗師大附中，張宥嘉與翁晨...

TPBL／攻城獅決勝節僅拿7分！特攻洋將被吹出場仍演逆轉勝

第三節最多陷入15分落後，新北中信特攻隊靠第四節海嘯攻勢上演逆轉勝，反以97：91擊敗新竹御嵿攻城獅，在洋將飛馳被吹出場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。