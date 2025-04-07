BCL／東亞區資格賽 伯朗拿24分率領航猿2連勝

中央社／ 台北6日電
台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿6日在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽，靠著洋將伯朗（Alec Brown）拿下24分，順利以88比64擊敗地主印尼雅加達明燈。圖／桃園璞園領航猿提供
台灣職籃P.LEAGUE+桃園璞園領航猿6日在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽，靠著洋將伯朗（Alec Brown）拿下24分，順利以88比64擊敗地主印尼雅加達明燈。圖／桃園璞園領航猿提供

台灣職籃P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今天在亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）東亞區資格賽第2戰，靠著洋將伯朗24分加上盧峻翔15分，以88比64輕取印尼雅加達明燈，收2連勝。

由國際籃球總會（FIBA）主辦的亞洲籃球冠軍聯賽，其中，東亞區資格賽集結台灣、印尼、馬來西亞、蒙古、新加坡、泰國冠軍隊伍，以及台灣、蒙古的亞軍隊伍參賽，將8隊分成A、B兩組，分組前2晉級4強，最終將有2隊取得會內賽資格。

來自台灣的領航猿、新北國王分別在A、B組，領航猿首戰擊敗馬來西亞森美蘭金群利金鹿後，今天作客印尼，出戰雅加達明燈，在盧峻翔帶領下，首節以28比16領先。

領航猿次節由李家慷和洋將伯朗（Alec Brown）聯手拉出一波13比2攻勢，一度領先多達23分，但卻突然進攻當機，長達6.5分鐘團隊僅得2分，上半場打完雙方差距回到12分差。

伯朗第3節連續飆進三分球，穩住球隊氣勢，葛拉漢（Treveon Graham）隨後提供火力奧援，幫助領航猿維持雙位數領先，決勝節更靠著瓊斯（JarrodJones）、白曜誠持續擴大領先優勢至20分以上。

領航猿團隊三分球命中率40.74%，優於對手的16.13%，全隊投進11顆三分球，其中伯朗包辦5顆、攻下24分，外加8籃板、4助攻，瓊斯、盧峻翔各得16分、15分。

至於雅加達明燈，以麥克丹尼爾（Kevin OrnellChapman McDaniels）28分、13籃板最佳，而曾經來台打球的麥卡洛（Chris McCullough）得6分。

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