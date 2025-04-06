籃球／金華186小長人 從白紙到繳全能數據

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟，U15甲2組的Taipei Panthers以65：37擊敗師大附中，張宥嘉與翁晨惟都攻下全場最高15分，蕭亞恩11分，身高186公分的林柏寬9分、4籃板、3助攻、1抄截、2火鍋全能數據。

目前就讀金華國中7年級的林柏寬從小就鶴立雞群，他笑說爸爸180公分，媽媽也超過170公分，全家都是高個子，「不會覺得自己很奇怪，要感謝爸媽給的基因。」

林柏寬國小原本是桌球隊，後來被籃球隊教練相中，從社團開始打起，「一開始覺得每天訓練很累，後來慢慢有比賽打，就覺得比較有趣，而且爸爸有在打球，我們都會聊籃球，他會給我一些禁區腳步的建議。」

不僅身高傲人，林柏寬在場上經常憑藉視野引導隊友進攻，一點都不貪功，「我喜歡這種球風，都會看網路上的影片學習觀念、傳球的方式，因為大家分享球比較好玩嘛。」

Panthers教練陳彥安稱讚林柏寬是很認真、穩重的小孩子，「我們的選手有些是從一張白紙開始，柏寬練球很努力，每周的聯賽又可以幫助他們快速提升經驗。」