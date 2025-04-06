TPBL／攻城獅決勝節僅拿7分！特攻洋將被吹出場仍演逆轉勝

第三節最多陷入15分落後，新北中信特攻隊靠第四節海嘯攻勢上演逆轉勝，反以97：91擊敗新竹御嵿攻城獅，在洋將飛馳被吹出場下迎接關鍵勝利。

特攻第一節取得31：28優勢，但二節僅拿19分，遭攻城獅54：50逆轉；第三節攻城獅在李漢昇發揮下更將領先擴大到兩位數，特攻洋將飛馳又被吹出場，讓攻城獅有大好機會挑戰連勝。

不料第四節攻城獅進攻當機，前6分半得分都掛蛋，讓特攻打出一波17：0的逆轉攻勢，就算努利罰球為攻城獅拿下單節第1分，但團隊單節19投僅1中拿下7分，讓單節打出25：7攻勢的特攻踢館成功。

特攻以洋將克力斯28分、13籃板最佳，謝亞軒三分球9投4中攻下22分是本土最高，飛馳20分，犯滿的奈森16分；攻城獅以李漢昇17分最高，洋將薛斯基16分、13籃板，李啟瑋和努利各拿14分。

謝亞軒的22分有9分集中在決勝節，助隊打出逆轉攻勢的他透露後來居上關鍵是加強防守，「前三節漏了太多外線，第四節針對防守加強，每次反擊都打快。」

TPBL例行賽進入尾聲，特攻目前排名第4，謝亞軒強調接續比賽都很重要，「每場比賽對我們都戰戰兢兢，全力贏下每一場比賽，球員要做好教練賽前的設定，上場不要怯場，盡力做好貢獻。」