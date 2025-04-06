快訊

等不了中央「謀定而後動」 張善政致電竹竹苗首長共商策略

砲轟川普關稅政策是災難！諾貝爾得主痛批「壞又蠢」：公式像ChatGPT給的

TPBL／攻城獅決勝節僅拿7分！特攻洋將被吹出場仍演逆轉勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
特攻逆轉攻城獅，球員開心慶祝。圖／TPBL提供
特攻逆轉攻城獅，球員開心慶祝。圖／TPBL提供

第三節最多陷入15分落後，新北中信特攻隊靠第四節海嘯攻勢上演逆轉勝，反以97：91擊敗新竹御嵿攻城獅，在洋將飛馳被吹出場下迎接關鍵勝利。

特攻第一節取得31：28優勢，但二節僅拿19分，遭攻城獅54：50逆轉；第三節攻城獅在李漢昇發揮下更將領先擴大到兩位數，特攻洋將飛馳又被吹出場，讓攻城獅有大好機會挑戰連勝。

不料第四節攻城獅進攻當機，前6分半得分都掛蛋，讓特攻打出一波17：0的逆轉攻勢，就算努利罰球為攻城獅拿下單節第1分，但團隊單節19投僅1中拿下7分，讓單節打出25：7攻勢的特攻踢館成功。

特攻以洋將克力斯28分、13籃板最佳，謝亞軒三分球9投4中攻下22分是本土最高，飛馳20分，犯滿的奈森16分；攻城獅以李漢昇17分最高，洋將薛斯基16分、13籃板，李啟瑋和努利各拿14分。

謝亞軒的22分有9分集中在決勝節，助隊打出逆轉攻勢的他透露後來居上關鍵是加強防守，「前三節漏了太多外線，第四節針對防守加強，每次反擊都打快。」

TPBL例行賽進入尾聲，特攻目前排名第4，謝亞軒強調接續比賽都很重要，「每場比賽對我們都戰戰兢兢，全力贏下每一場比賽，球員要做好教練賽前的設定，上場不要怯場，盡力做好貢獻。」

籃球

延伸閱讀

PLG／林志傑秀招牌大轉身 勇士險勝鋼鐵人奪4連勝

TPBL／林書豪連飆大號外線 國王16分大勝戰神奪7連勝

中職／不占洋將名額之姿奪勝第一人 伍鐸：10年走來意義重大

TPBL／朱雲豪、高國豪扮板凳伏兵 攻城獅退夢想家止敗

相關新聞

SBL／台啤交出罷賽罰款60萬 教頭劉孟竹：今天正常出賽

台灣啤酒籃球隊昨天不滿SBL裁判判決，在交手彰化柏力力隊的第四節「罷賽」回到休息室，接續雖重返球場，但裁判已宣布沒收比賽...

TPBL／攻城獅決勝節僅拿7分！特攻洋將被吹出場仍演逆轉勝

第三節最多陷入15分落後，新北中信特攻隊靠第四節海嘯攻勢上演逆轉勝，反以97：91擊敗新竹御嵿攻城獅，在洋將飛馳被吹出場...

PLG／林志傑秀招牌大轉身 勇士險勝鋼鐵人奪4連勝

台北富邦勇士招牌球星「野獸」林志傑今天秀出招牌大轉身，單場貢獻12分，加上洪楷傑第四節末關鍵連拿6分，讓勇士雖浪費最多2...

TPBL／東超致勝球添信心 蘇士軒成國王7連勝功臣

上月東超聯賽4強決賽投進關鍵三分彈，讓蘇士軒成為新北國王隊奪下季軍的功臣，今天他再有5投4中的高效率表現，出賽17分鐘攻...

SBL／罷賽風波！台啤接受籃協懲處 並自行禁賽哈孝遠且扣薪

超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒籃球隊昨迎戰彰化璞園柏力力，台啤助理教練哈孝遠（中後）在決勝節還剩6分27秒時，因不滿吹判上前與裁判理論，且帶隊退場遭沒收比賽；依籃協賽程規章規定，台啤必須繳交60萬罰款

TPBL／國王防守變陣成逆轉關鍵 林書豪爆料：其實當下不同意

TPBL龍頭新北國王隊今天克服最多10分落後，最終主場以112：96擊敗台北台新戰神隊，下半場改變防守陣勢成逆轉的一大關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。