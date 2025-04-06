PLG／林志傑秀招牌大轉身 勇士險勝鋼鐵人奪4連勝

台北富邦勇士招牌球星「野獸」林志傑今天秀出招牌大轉身，單場貢獻12分，加上洪楷傑第四節末關鍵連拿6分，讓勇士雖浪費最多22分領先，仍驚險以119：113奪下4連勝。

上半場兩隊54：54戰平，勇士第三節打出28：6的海嘯攻勢，領先達到22分；鋼鐵人在陶德和李威廷連進3記三分球下雖縮小差距，但「野獸」林志傑秀出招牌的大轉身，讓勇士士氣大振，帶著88：75領先進入決勝節。

鋼鐵人第四節靠外線砲火追分，洋將艾賽亞飆進2記外線，更讓鋼鐵人以104：103超前比數，不過勇士洋將威希2罰俱中後陳又瑋切入也得手，勇士回到107：104領先。鋼鐵人靠洋將陶德飆進追平三分，勇士吳永盛馬上也回敬外線，不過艾賽亞也飆進單節第3記三分彈，兩隊110：110再戰平。

洪楷傑「3分打」讓勇士回到3分領先，接續他又飆進三分彈，加上威希最後37秒2罰1中追加保險分，儘管陶德最後10.2秒上演爆扣也為時已晚，最終勇士仍以119：113踢館成功。

22分優勢全部花光，勇士還曾陷入1分落後，攻下19分外帶生涯新高11助攻的洪楷傑說：「主要是針對艾賽亞這個點做得不是很好，加上他們外圍太準，導致原本領先又被拉回來。」他認為艾賽亞個人能力太好，單打要守住難度太高，不過球隊早已拿到季後賽門票，接續仍會好好準備，迎接本季最後賽程。

勇士共有6人得分兩位數，除洪楷傑「雙10」數據，洋將沃特斯26分、12籃板，威希17分、16籃板，林志傑12分；鋼鐵人以艾賽亞36分最高，陶德30分、12籃板，李威廷三分球8投6中攻下18分。