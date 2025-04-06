TPBL／東超致勝球添信心 蘇士軒成國王7連勝功臣

上月東超聯賽4強決賽投進關鍵三分彈，讓蘇士軒成為新北國王隊奪下季軍的功臣，今天他再有5投4中的高效率表現，出賽17分鐘攻下10分，成國王唯一得分兩位數的土生本長球員，助隊以112：96逆轉台北台新戰神隊，表現也獲得隊友「哈佛小子」林書豪大力稱讚。

「最近球隊每一場都會有新的一個人跳出來，今天是士軒，不只是士軒，最近有時是（簡）祐哲、（陳）俊男，有這些你不知道是誰跳出來，真的帶來很多幫助，很多本土球員做好自己，準備好。」今天也有18分表現的林書豪說。

今天僅是蘇士軒本季第3度得分達到兩位數，替補出賽的他說：「每場比賽做好自己該做的，教練團吩咐的工作。主要要歸功隊友，有很好個人能力，吸引到很多防守者的注意力，我把握到防守的空隙，把握住機會，有好的隊友製造機會才可以把握住。」