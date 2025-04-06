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SBL／罷賽風波！台啤接受籃協懲處 並自行禁賽哈孝遠且扣薪

聯合新聞網／ 綜合報導
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒5日迎戰彰化璞園柏力力，台啤助理教練哈孝遠（中後）在決勝節還剩6分27秒時，因不滿吹判上前與裁判理論，且帶隊退場遭沒收比賽；中華民國籃球協會透露，台啤已於6日繳交罰款。（中華民國籃球協會提供）
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒5日迎戰彰化璞園柏力力，台啤助理教練哈孝遠（中後）在決勝節還剩6分27秒時，因不滿吹判上前與裁判理論，且帶隊退場遭沒收比賽；中華民國籃球協會透露，台啤已於6日繳交罰款。（中華民國籃球協會提供）

超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒籃球隊昨迎戰彰化璞園柏力力，台啤助理教練哈孝遠（中後）在決勝節還剩6分27秒時，因不滿吹判上前與裁判理論，且帶隊退場遭沒收比賽；依籃協賽程規章規定，台啤必須繳交60萬罰款，才能繼續參賽下，中華民國籃球協會透露，球隊已於6日繳交罰款；稍後球隊也發表聲明，台啤接受籃協懲處，並自行禁賽哈孝遠剩下球季比賽且扣薪兩個月。

台啤聲明如下：

針對台灣啤酒籃球隊昨日(4/5)出戰彰化璞園柏力力籃球隊一役發生罷賽憾事，台啤籃球隊尊重並接受中華民國籃球協會後續相關懲處，並對球隊助理教練哈孝遠予以內部懲處，扣薪2個月，且剩餘例行賽禁賽。

罷賽行為係屬非理性手段不可取，台啤籃球隊為此向SBL超級籃球聯賽球迷、球隊與籃協致上最深切的歉意，在此同時也會對球隊內部進行內部紀律教育，避免日後重蹈覆徹。

台啤籃球隊長久以來致力於培育基層籃球，支持並推廣台灣籃運，盼能和籃協與SBL球隊持續攜手努力打造更健全與公平的競賽環境，為台灣籃球盡最大心力。

籃球

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