TPBL／國王防守變陣成逆轉關鍵 林書豪爆料：其實當下不同意

TPBL龍頭新北國王隊今天克服最多10分落後，最終主場以112：96擊敗台北台新戰神隊，下半場改變防守陣勢成逆轉的一大關鍵，攻下18分的「哈佛小子」林書豪還自爆，教練團要改變防守時自己當下「不同意」，但身為球員必須執行球隊戰術，改成區域防守也真的改變比賽節奏，讓他笑說：「這是為何我不是主教練。」

今天奪勝讓國王打出一波7連勝，林書豪特別提到教練團「做得非常好」，第三節改變防守造成戰局變化就是一例，「像我昨天說的，我對教練團非常有自信，如果按照他們計畫，會有非常好的機會打好球。」

國王今天奪勝已是近期7連勝，戰績持續在聯盟獨走，國王總教練萊恩直白說，很開心如此結果，「球員心理上緊發條，大家都很專注細節，比賽中有段打不好都能快速溝通，很開心我們今天的表現和溝通。」

戰神最多曾取得10分領先，沒能守住勝果，教練許皓程說：「球隊整場都展現非常好的競爭性，不管防守或整體數據帶給對方很好壓力，對方還是很有經驗的球隊，落後時有人能跳出來解決問題，是我們很好學習的地方。」

戰神今天三分球32投僅5中，許皓程坦言上半場表現還可以，國王下半場改成防守區域和盯人變化，擾亂球隊的進攻節奏，且「大頭」蘇奕晉小腿拉傷後上場時間受限，破區域上沒那麼有效率，「外線下半場熄火，球員也該跳出來，命中率不好就回去多練、多投。」