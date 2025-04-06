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TPBL／林書豪連飆大號外線 國王16分大勝戰神奪7連勝

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
林書豪跳投出手。圖／TPBL提供
林書豪跳投出手。圖／TPBL提供

TPBL龍頭新北國王隊今天在3名洋將沃許本、曼尼高和桑尼聯手飆分，林書豪第三節連飆大號外線，以112：96擊敗台北台新戰神隊，單周主場3戰全留下勝利，更拉出近期7連勝，持續坐穩第一位置。

國王三洋將發揮下打出18：10的開節攻勢，但戰神在洋將米勒帶動一波12：2攻勢下追平比數，麥卡倫再飆進超前外線，兩分半打出一波11：0攻勢讓戰神反以29：20超前；國王靠林書豪1分24秒站上罰球線才終結得分荒，加上洪志善飆進外線、沃許本投進壓哨球，首節打完將差距縮小到27：32。

2分52秒，戰神洋將米勒手揮到林書緯臉部，裁判經由畫面檢視，盼米勒違反運動精神犯規，蘇士軒代替林書緯罰球，2罰中1助隊48：48追平，接續國王快攻、林書豪補籃得手更讓國王50：48超前比分，並帶著53：49領先進入下半場。

林書豪第三節飆進大號三分彈，單節第2記外線後助攻給沃許本打進，國王領先擴大到63：55，桑尼連續取分、蘇士軒快攻更讓國王優勢達到74：61，儘管桑尼最後37秒不滿被吹籃下三秒領到技術犯規，不過麥卡倫也沒把握住罰球機會，讓國王三節打完握有81：74領先。

國王第四節持續維持領先，林書緯投進三分彈後國王得分已達三位數，最後2分半兩隊換下主力陣容，最終國王就以112：96收下7連勝。

沃許本今天攻下國王最高26分、12籃板，曼尼高19分、10助攻，桑尼19分，林書豪18分、7籃板，板凳出發的蘇士軒挹注10分；戰神以麥卡倫27分最高，米勒26分、13籃板，本土以丁聖儒13分最高。

國王隊後衛林書豪（中）遇戰神隊雙人防守。圖／TPBL提供
國王隊後衛林書豪（中）遇戰神隊雙人防守。圖／TPBL提供

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