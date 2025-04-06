SBL／台啤交出罷賽罰款60萬 教頭劉孟竹：今天正常出賽

台灣啤酒籃球隊昨天不滿SBL裁判判決，在交手彰化柏力力隊的第四節「罷賽」回到休息室，接續雖重返球場，但裁判已宣布沒收比賽，由柏力力以20：0奪勝；按照賽程，台啤今天下午5點將出戰裕隆集團，台啤總教練劉孟竹表示，得到的消息是正常出賽，不受昨天事件影響。

籃協於今天下午表示，「台灣啤酒籃球隊於4月5日對柏力力比賽進行至第4節時拒絕出賽逕自返回休息室，依照『2025年第22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽』競賽規程第14條，球隊棄權者需繳交罰款，否則不得繼續參加未完之賽程。台灣啤酒籃球隊已於4月6日繳交罰款。

中華民國籃球協會再次重申，在體育署指導下推廣籃球運動主辦SBL比賽，包括不限於裁判執法、場務人員等一切皆秉持公正、公開之原則，如對比賽判決不服應循申訴管道反應，不容許任何違紀不當行為。針對台啤籃球隊球團隊職員不當言行，中華民國籃球協會將儘速召開紀律委員會討論是否懲處，審議結果出爐後將另行公布。」

昨天台啤助理教練哈孝遠因不滿判決，衝進場和裁判抗議，接續全隊退席，回到休息室後雖有再回球場，但已遭沒收比賽。中華籃球協會表示，依照「SBL&WSBL超級籃球聯賽賽事管理辦法」第五條罷賽規範，球團未於規定時間內出場比賽或於比賽進行中拒絕出賽者，以「罷賽」論，將對球團罰款並需依據「2025年22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽」競賽規程第十四條規定辦理後續。

第十四條規定「球隊一經報名不得在比賽前或比賽中棄權，違者需繳交新台幣六十萬元罰款」，且罰款必須在下一場比賽當天中午12點前繳交完畢，否則不得繼續參加未完之賽程。

本季接下台啤兵符的劉孟竹表示，對於罰款和相關狀態並不清楚，但球員和教練團有得到消息，今天比賽仍會如期進行並上場。

球員出身的劉孟竹表示，不管是擔任球員、教練或是球評，第一次遇到罷賽和沒收比賽情形，昨天面對裁判不一致的哨音，球隊回到休息室表達不滿，不到2分鐘就回到球場，但領頭的「彪哥」尚韋帆一回球場，回頭就帶回比賽已被沒收的消息，讓大家十分錯愕。