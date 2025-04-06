NCAA／佛羅里達雙衛發飆力壓奧本 睽違18年再闖冠軍戰
美國NCAA男籃最終4強今天捉對廝殺，曾獲2屆冠軍的佛羅里達大學最後是以79比73擊敗今年表現絕佳的奧本大學，率先闖進決賽。
這場比賽上半場奧本由明星布魯姆（Johni Broome）領軍，5名先發均有建樹；佛羅里達則將火力集中在雙衛，克雷頓（Walter Clayton Jr.）與馬丁（Alijah Martin）兩人半場合拿27分，上半場奧本先以46比38領先。
下半場開戰，佛羅里達在雙衛各有3分球的表現下，只用3分半鐘，即以一波11比3的攻勢將比數拉成49比49平手，比賽自此進入拉鋸，直至還剩4分鐘左右時，仍是僅有1分差距。
奧本的貝克-馬薩拉（Chad Baker-Mazara）下半場挺身而出力抗佛羅里達雙衛，不過克雷頓在最後2分24秒上籃得分將領先拉開至3分，這也是雙方纏鬥近10分鐘的最大差距。布魯姆最後罰球連續失手加失誤，克雷頓跳投得分後雙方比數拉開，佛羅里達以79比73迎向今年NCAA冠軍賽。
這場比賽佛羅里達明星後衛克雷頓獨拿34分堪稱勝利功臣，馬丁也有17分進帳；反觀奧本支柱布魯姆下半場表現有限，全隊以貝克-馬薩拉得18分最多。
奧本從未殺進NCAA冠軍賽，今天也未能如願。佛羅里達則是自2006與2007年奪冠以來，首度殺進冠軍賽。佛羅里達在這場比賽後，將面對杜克大學與休士頓大學的勝隊，挑戰隊史NCAA第3冠。
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