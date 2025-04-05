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PLG／艾賽亞45分鋼鐵人惜敗獵鷹 陶德、鉑金爆賽後衝突

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
鋼鐵人艾賽亞（右）攻下45分，但仍無法幫助球隊取勝。圖／高雄鋼鐵人提供
鋼鐵人艾賽亞（右）攻下45分，但仍無法幫助球隊取勝。圖／高雄鋼鐵人提供

PLG高雄鋼鐵人本周末4月5日至6日於高雄中學體育館舉辦「娜些年，我們一起追的女孩」主題周，今天迎戰台鋼獵鷹，在洋將艾賽亞狂轟45分刷新個人得分紀錄的帶領下與對手激戰至延長賽，但終場仍是以104：107敗下陣來，無緣2連勝。

鋼鐵人日前在與領航猿之戰險勝拿下賽季第二勝，而今天回到主場出戰獵鷹，鋼鐵人上半場打完以45：39領先進入中場休息，但易籃後兩隊一路拉鋸，獵鷹甚至成功逆轉戰局，但鋼鐵人靠著艾賽亞在第四節最後18秒切入得手，將比賽帶入延長賽。

延長賽高偉綸和艾賽亞持續造成犯規站上罰球線，倒數3.6秒獵鷹飛雷神二罰一中，鋼鐵人三分落後，最後一波進攻陶德外線失手，終場鋼鐵人以3分差距惜敗，在比賽結束後陶德也與獵鷹洋將鉑金爆發口角，導致兩隊球員一哄而上，所幸衝突事件並未擴大。

鋼鐵人總教練邱大宗賽後表示，肯定團隊敢拚敢打的精神，並提到先前調度主要針對對手高度去調整；近幾戰相對矮小的組合收到效果，且似乎也更受球迷喜愛，接下來的比賽將以類似的陣容回應球迷的期待。針對最後一擊，邱大宗表示，機會創造出來了，可惜沒有投進。

高偉綸此役多次關鍵攻防，對於比賽中一記傳球失誤非常不滿，但在艾賽亞的鼓勵下持續有良好的發揮。林心翔則認為自己防守端表現有達到球隊要求，同時在進攻端投進三分球以及三分打，成功突破自我並表示輸球很可惜，許多細節可以做得更好。

台鋼 籃球 高雄鋼鐵人

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