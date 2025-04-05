SBL／台啤罷賽將遭罰款 籃協：衍生相關損害賠償將求償

SBL今天在基隆體育館進行賽程，不過首場比賽由彰化柏力力出戰台灣啤酒就出現爭議事件，台啤在比賽最後6分27秒發生曾品富遭吹判犯規後，又因為抱怨判決吞下技術犯規的狀況，讓助理教練哈孝遠不滿判決衝上場理論後帶隊離場，儘管台啤經過協調後一度想回到場上繼續進行賽事，但在超過時限的情況下，比賽也遭到沒收。

台啤在今天出戰柏力力的賽事中，在比賽最後階段接連出現幾次關鍵性判決，尤其在比賽最後6分27秒柏力力楊天佑在三分線外出手，造成台啤曾品富犯規，讓曾品富一度不滿判決出聲抱怨又吞下技術犯規。

而在這次技術犯規判決後，台啤助教哈孝遠也因為不滿判決衝進場與裁判理論，並且隨後率隊回到休息室，而現場裁判也宣布將進行1分鐘倒數，儘管台啤教練尚偉帆一度將帶領5名球員回到場中繼續進行比賽，不過在已經超過倒數時限的情況下，裁判也宣布沒收比賽，由柏力力以78：65取勝。

中華籃協在晚間也針對此事作出聲明：