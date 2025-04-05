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SBL／台啤罷賽將遭罰款 籃協：衍生相關損害賠償將求償

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒5日迎戰彰化璞園柏力力，台啤助理教練哈孝遠（左3）在決勝節還剩6分27秒時，因不滿吹判衝進場中理論且帶隊退場，遭裁判沒收比賽。中華民國籃球協會提供／中央社
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒5日迎戰彰化璞園柏力力，台啤助理教練哈孝遠（左3）在決勝節還剩6分27秒時，因不滿吹判衝進場中理論且帶隊退場，遭裁判沒收比賽。中華民國籃球協會提供／中央社

SBL今天在基隆體育館進行賽程，不過首場比賽由彰化柏力力出戰台灣啤酒就出現爭議事件，台啤在比賽最後6分27秒發生曾品富遭吹判犯規後，又因為抱怨判決吞下技術犯規的狀況，讓助理教練哈孝遠不滿判決衝上場理論後帶隊離場，儘管台啤經過協調後一度想回到場上繼續進行賽事，但在超過時限的情況下，比賽也遭到沒收。

台啤在今天出戰柏力力的賽事中，在比賽最後階段接連出現幾次關鍵性判決，尤其在比賽最後6分27秒柏力力楊天佑在三分線外出手，造成台啤曾品富犯規，讓曾品富一度不滿判決出聲抱怨又吞下技術犯規。

而在這次技術犯規判決後，台啤助教哈孝遠也因為不滿判決衝進場與裁判理論，並且隨後率隊回到休息室，而現場裁判也宣布將進行1分鐘倒數，儘管台啤教練尚偉帆一度將帶領5名球員回到場中繼續進行比賽，不過在已經超過倒數時限的情況下，裁判也宣布沒收比賽，由柏力力以78：65取勝。

中華籃協在晚間也針對此事作出聲明：

有關「2025年第22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽」114年4月5日下午15時，假基隆市立體育館舉辦之SBL例行賽編號第87場 彰化璞園柏力力 vs 台灣啤酒賽事，台灣啤酒籃球隊於比賽進行至第4節時拒絕出賽逕自返回休息室，主裁判則依據國際籃球規則第20條，當場宣布沒收比賽。

依據「SBL&WSBL超級籃球聯賽賽事管理辦法」第五條、罷賽規範：球團未於規定時間內出場比賽或於比賽進行中拒絕出賽者，以「罷賽」論，將對球團罰款並需依據「2025年22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽」競賽規程 第十四條規定辦理後續。

「2025年22屆SBL暨第20屆WSBL超級籃球聯賽」係為教育部體育署指導及補助賽事活動經費（含補助球隊洋將薪資等）的國內賽事，嚴重影響整體賽事形象、球迷、贊助商權益之行為，如衍生相關損害賠償，將依規定提出求償或取消補助。

各比賽球隊相關隊職員，不得於比賽時或結束後對裁判、工作人員有任何謾罵及脫序行為，任何違紀行為，將送交紀律委員會懲處。

SBL 台啤 哈孝遠 籃球

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