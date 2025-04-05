TPBL／朱雲豪、高國豪扮板凳伏兵 攻城獅退夢想家止敗

前一次交手火花不斷的新竹御嵿攻城獅與福爾摩沙夢想家，今天移師到攻城獅主場再戰，夢想家今天在蔣淯安缺陣、霍爾曼遭到禁賽的情況下進攻火力受到影響，反觀攻城獅在努利單場30分，以及朱雲豪、高國豪從板凳挹注27分下，以107：90成功復仇，也終止2連敗。

攻城獅與夢想家上月23日在台中交手雙方爆發多次肢體對抗，攻城獅盧冠軒甚至發生賽季報銷的傷勢，至於攻城獅蔡宸綱、夢想家霍爾曼則是遭遇禁賽處分，而該場比賽最終也由夢想家以5分差距贏球。

而雙方今天移師到新竹再戰也引發關注，不過夢想家在少了主控蔣淯安的情況下今天上半場也出現進攻熄火的狀況，上半場合計僅拿下38分，反觀攻城獅今天回到主場後不僅雙洋將努利、米克獅前兩節就攜手拿下24分，從板凳出發的朱雲豪也投進3顆三分球，幫助攻城獅在前兩節打完就取得21分領先。

不過下半場夢想家三分火力甦醒，在第四節最後7分多鐘追到僅剩11分差距，但關鍵時刻攻城獅高國豪、米克獅接管戰局，幫助攻城獅穩住領先優勢，最終就以17分差距終止2連敗，夢想家則是吞下2連敗。

攻城獅今天以努利攻下30分表現最佳，朱雲豪與高國豪則分別拿下16分與11分，兩人合力投進7顆三分球，成為攻城獅今天的板凳救火隊，至於夢想家則是以林俊吉21分最佳，忻沃克則有20分進帳，至於在霍爾曼遭到禁賽的情況下，今天登場的雙洋將高柏鎧與龍查合計僅拿下17分，成為夢想家輸球的一大主因。