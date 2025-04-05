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TPBL／與胡瓏貿爭球爆發衝突 林書豪：只是小事情

中央社／ 台北5日電
林書豪幫助國王隊收下6連勝。圖／TPBL提供
林書豪幫助國王隊收下6連勝。圖／TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王今天靠著林書豪飆進5顆三分球、攻下29分，在主場率隊以106比92擊敗高雄全家海神，6連勝到手。

暫居聯盟龍頭的國王今天出戰海神，兩隊相隔2天再度在新莊體育館交手，林書豪首節連續在外線發動攻勢，單節命中3顆三分球、獨攬14分，前2節打完個人已進帳20分，幫助球隊以60比46領先。

國王第三節進攻當機，單節團隊命中率僅22.2%，反觀海神由洋將克雷格（Craig Sword）開啟一波11比0攻勢，唐維傑也加入得分行列，前三節結束以75比71超前。

國王洋將奧帝（Austin Daye）、林書豪決勝節前2.5分鐘合計投進3顆三分球，提振球隊士氣，成功扭轉比分，國王很快將領先擴大至雙位數，儘管海神後續一度將比分追成只剩7分差，最終仍功虧一簣。

談到第三節團隊進攻當機，林書豪賽後接受轉播單位訪問時表示，主要是心態，一直是老問題。

至於決勝節與胡瓏貿爭球時產生衝突，林書豪表示，當下會有情緒，是因為感覺到脖子被拉到，但後來與胡瓏貿聊過，了解對方只是想搶球，「也是小事，在比賽難免會發生。」

國王林書豪表現全面，三分9投5中、拿下29分，外加7籃板、6助攻，沃許本（Jason Washburn）也有28分、10籃板演出，而奧帝斬獲16分。

至於海神本季5度碰上國王依舊是1勝難求，今天洋將僅登錄2名，以摩爾斯（Anthony Morse）表現最佳，拿下全隊最高22分，克雷格貢獻19分次之。

TPBL 林書豪 籃球

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