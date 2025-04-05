快訊

我對美課64%關稅？WTO曝驚人真相「不到2%」 這國落差最大

北韓開心說謝謝！尹錫悅短暫戒嚴釀後患 軍事機密輕易送到金正恩手中

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／與胡瓏貿爆肢體衝突 林書豪狂飆29分國王6連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林書豪（左）今天攻下29分，幫助國王隊擊退海神隊收下6連勝。圖／TPBL提供
林書豪（左）今天攻下29分，幫助國王隊擊退海神隊收下6連勝。圖／TPBL提供

5連勝的新北國王隊今天在主場迎戰高雄全家海神隊，儘管上半場打完還保有14分領先，不過國王在第三節卻受限於海神防守，單節僅有11分進帳遭到逆轉，但第四節林書豪與沃許本、奧帝聯手出擊拿下29分，幫助國王最終以105：92收下6連勝與對戰5連勝。

近期拉出5連勝後在戰績榜上持續領先的國王，今天在主場迎戰海神卻陷入苦戰，比賽開打後來訪的海神就打出絕佳氣勢，在克雷格領軍下靠著多點開花的攻勢，在開賽後前3分半鐘打出17：5猛攻。

不過身為龍頭的國王很快就重新調整節奏，並在林書豪領軍下展開反撲，他在該節三分球3次出手皆命中，個人進帳14分，第一節打完幫助國王反倒取得4分領先，第二節國王還成功限制住海神攻勢，讓海神單節僅有17分進帳，上半場打完國王也保有14分領先。

但易籃後海神克雷格再度挺身而出，他與唐維傑單節都有2顆三分球命中紀錄，合力攻下16分，反觀國王卻在第三節出現進攻斷電的狀況，單節7次三分球出手都落空，該節12分鐘僅拿下11分，讓海神一口氣反超前比數。

第四節林書豪再度帶領沃許本、奧帝出擊，加上洪志善也適時投進三分球，國王在該節剩下7分鐘時反倒取得8分領先，隨後林書豪更是靠著一次漂亮切入上籃與大號三分球連得5分，但就在兩隊差距拉大到15分時，國王林書豪與海神胡瓏貿卻在爭搶籃板時爆發激烈肢體對抗，所幸衝突並未擴大。

衝突過後海神成功「拐氣」連得7分，在比賽最後3分16秒追到8分差距，不過奧帝三分球命中及時止血，加上沃許本在倒數1分11秒上籃得手，幫助國王奠定勝基，最終國王就以13分差距拿下6連勝，以及對戰5連勝。

國王今天以林書豪攻下29分外帶7籃板、6助攻表現最佳，至於沃許本則有28分、10籃板，海神則以摩爾斯22分最佳，克雷格19分、11籃板、6助攻。

林書豪賽後談到與胡瓏貿的衝突事件時說：「就是前面感覺拉到我的脖子，我的第一個反應是我看不到他和動力是什麼，就是要保護自己，後面我們聊出來，沒問題，他就是要去搶球，也是小事，都是比賽中會發生的。」

籃球

延伸閱讀

東超籃賽／讚啦！盧峻翔、林書豪入選年度最佳陣容

TPBL／林書豪飆神仙球 海神坦言：對士氣很傷

TPBL／國王簡祐哲100%命中率攻15分 林書豪都稱讚

TPBL／林書豪決勝節飆分 國王新北內戰逆轉特攻奪4連勝

相關新聞

TPBL／與胡瓏貿爆肢體衝突 林書豪狂飆29分國王6連勝

5連勝的新北國王隊今天在主場迎戰高雄全家海神隊，儘管上半場打完還保有14分領先，不過國王在第三節卻受限於海神防守，單節僅...

TPBL／高乘載導致練球壓線到 林信寬今最早到場大爆發

桃園台啤永豐雲豹今天在主場出戰戰神，靠著林信寬拿下TPBL生涯新高的25分，最終以3分差距終止5連敗，賽後林信寬也表示，...

TPBL／林信寬擺脫低潮轟25分 雲豹17分落後逆轉戰神

近期苦吞5連敗後排名下滑到第6名的桃園台啤永豐雲豹，今天在主場出戰台北台新戰神，在上半場最多落後到17分的情況下，雲豹在...

東超籃賽／讚啦！盧峻翔、林書豪入選年度最佳陣容

東亞超級聯賽（EASL）今天公布2024到25賽季年度最佳陣容名單，雙雙闖進4強的台灣代表桃園璞園領航猿隊和新北國王隊就...

TPBL／國王確定4洋將陣容 遺珠強森續戰BCL

今天是TPBL球員註冊截止，昨天奪下5連勝的龍頭新北國王隊早上率先宣布，確定以曼尼高、沃許本、奧帝及桑尼迎接後續賽季，「...

TPBL／林書豪飆神仙球 海神坦言：對士氣很傷

TPBL龍頭新北國王隊今天展現兇猛外線火力，一路領先下以111：91擊敗高雄全家海神，讓海神隊長余純安沈重說，球隊必須把...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。