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TPBL／高乘載導致練球壓線到 林信寬今最早到場大爆發

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林信寬（右）今天最早到場練投，也收到成效拿下TPBL生涯新高25分。圖／TPBL提供
林信寬（右）今天最早到場練投，也收到成效拿下TPBL生涯新高25分。圖／TPBL提供

桃園台啤永豐雲豹今天在主場出戰戰神，靠著林信寬拿下TPBL生涯新高的25分，最終以3分差距終止5連敗，賽後林信寬也表示，由於昨天遇到高乘載導致練球壓線到場，於是今天特別提早出門，成為首位到球場練投的球員，收到意外成效。

林信寬今天在與戰神之戰，全場進帳25分外帶11籃板、4助攻，其中三分球出手5次雖然僅命中2球，但多次撕裂戰神防線站上罰球線，出手10次命中7球，在進攻端展現極佳侵略性。

林信寬賽後表示，過去一段時間陷入低潮，不過隊友、教練團不斷鼓勵他，今天他也透過罰球方式幫助球隊，也打破低潮，「我們近期5連敗，今天全隊將士用命，大家都知道剩下賽程，輸幾場可能就沒了，我們還是以進季後賽為第一目標，很開心贏戰神，因為他們在我們前一名，將勝場縮小是很重要的事情。」

林信寬今天也是兩隊最早到場練投的球員，他透露自己前一天因為高乘載的關係導致練球壓線到場，所以今天也透別早到場練投，幫助他開賽後更快就能融入比賽狀況，「今天收到不錯成效就會繼續維持它。」

TPBL 林信寬 籃球

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