TPBL／林信寬擺脫低潮轟25分 雲豹17分落後逆轉戰神

近期苦吞5連敗後排名下滑到第6名的桃園台啤永豐雲豹，今天在主場出戰台北台新戰神，在上半場最多落後到17分的情況下，雲豹在下半場及時找回手感，尤其是本土雙星高錦瑋、林信寬輪番開砲，最終雲豹就以100：97逆轉戰神，終止5連敗。

雲豹近期在人手吃緊的情況下連敗不止，反觀戰神在日前苦吞5連敗後拉出一波2連勝，戰績止跌回升，而今天戰神作客雲豹主場也在上半場維持好狀態，尤其是射手黃聰翰在上半場就投進4顆三分球拿下15分，幫助戰神一度取得17分領先。

不過雲豹球員也在第二節慢慢找回進攻手感，尤其是林信寬在第二節個人就進帳10分，幫助雲豹在上半場打完追到僅剩4分差距；易籃後雲豹持續反撲，不僅林信寬持續在三分線外開砲，雙洋將艾吉與圖霸也連連撕裂戰神防線，幫助雲豹在第三節打完反倒取得2分領先。

第四節兩隊一路拉鋸，戰神也在比賽最後17秒靠著麥卡倫的上籃追到僅剩1分差距，而接下來戰神透過犯規凍結時間，但雲豹圖霸兩罰俱中後，戰神最後一波進攻卻未能跑出戰術，丁聖儒在三分線被對位的情況下外倉惶出手，最終球未能碰框，雲豹也以3分差距終止5連敗。

雲豹今天以林信寬攻下生涯新高的25分表現最佳，至於圖霸則有18分進帳，高錦瑋11分、5助攻，艾吉15分、16籃板，而戰神則以米勒22分最佳，麥卡倫18分，黃聰翰與默爾曼皆為17分。

林信寬今天不僅拿下生涯新高得分，另外有11籃板、4助攻演出，且罰球10次命中7球，談到擺脫近期的低迷狀態，林信寬說：「今天有整個都開了的感覺，前陣子狀況很差，但不管隊友和教練都一直鼓勵我，讓我保持自信心，今天做到了。我最近三分球命中率不高，想用其他方式幫助球隊，站上罰球線是可以幫助球隊的方式。」